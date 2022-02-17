Ferrari представила машину 2022 года
Команда начнет эру граунд-эффекта с моделью F1-75, в ливрее которой вместе с фирменным алым стало куда больше черного
Сделать сюрприз Скудерии не удалось – изображение ее новой машины «утекло» в социальные сети за сутки до официальной презентации. Имя новинки тоже было известно заранее, а появление в раскраске черного цвета легко угадывалось после показанной неделей раньше униформы.
Презентация прошла в режиме онлайн, в ней участвовал лишь глава команды Маттиа Бинотто и пилоты команды – Карлос Сайнс и Шарль Леклер.
В 2021 году никому из них не удалось одержать победу, но в Кубке конструкторов Ferrari поднялась на третью строчку, отыграв три позиции после провального 2020-го. Такие результаты вызвали сдержанный оптимизм у руководства марки, которые уже несколько раз подчеркивали, что поклонники культового бренда ждут куда большего.
В конструкции обращает на себя внимание глубокая впадина в понтонах, а передняя подвеска – вопреки ожиданиям – осталась традиционной с толкающими штангами. Передний обтекатель можно назвать самым тонким из тех, что мы пока видели на машине 2022 года.
По сравнению с прошлым годом машина получила черные антикрылья и черную дугу Halo, также можно отыскать изменения в списке ключевых спонсоров команды.
Ferrari F1-75
Фото: Ferrari
Известно, что еще до старта тестов Скудерия проведет на трассе как минимум один день в съемочном формате. Полноценные же испытания F1-75 стартуют 23 февраля в Барселоне.
Уже в пятницу свою новую машину покажут чемпионы мира восьми последних лет из Mercedes.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|4 февраля
|Haas
|VF-22
|9 февраля
|Red Bull
|RB18
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|15 февраля
|Williams
|FW44
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
Ferrari F1-75
Фото: Ferrari
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