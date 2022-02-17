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Формула 1 Новость

Ferrari представила машину 2022 года

Команда начнет эру граунд-эффекта с моделью F1-75, в ливрее которой вместе с фирменным алым стало куда больше черного

Ferrari представила машину 2022 года
Александр Кабановский
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Сделать сюрприз Скудерии не удалось – изображение ее новой машины «утекло» в социальные сети за сутки до официальной презентации. Имя новинки тоже было известно заранее, а появление в раскраске черного цвета легко угадывалось после показанной неделей раньше униформы

Презентация прошла в режиме онлайн, в ней участвовал лишь глава команды Маттиа Бинотто и пилоты команды – Карлос Сайнс и Шарль Леклер. 

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В 2021 году никому из них не удалось одержать победу, но в Кубке конструкторов Ferrari поднялась на третью строчку, отыграв три позиции после провального 2020-го. Такие результаты вызвали сдержанный оптимизм у руководства марки, которые уже несколько раз подчеркивали, что поклонники культового бренда ждут куда большего. 

В конструкции обращает на себя внимание глубокая впадина в понтонах, а передняя подвеска – вопреки ожиданиям – осталась традиционной с толкающими штангами. Передний обтекатель можно назвать самым тонким из тех, что мы пока видели на машине 2022 года. 

По сравнению с прошлым годом машина получила черные антикрылья и черную дугу Halo, также можно отыскать изменения в списке ключевых спонсоров команды.

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Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Фото: Ferrari

Известно, что еще до старта тестов Скудерия проведет на трассе как минимум один день в съемочном формате. Полноценные же испытания F1-75 стартуют 23 февраля в Барселоне. 

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Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
4 февраля Haas VF-22
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
15 февраля Williams FW44
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42

Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Фото: Ferrari

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