Ferrari представила машину 2022 года

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Сделать сюрприз Скудерии не удалось – изображение ее новой машины «утекло» в социальные сети за сутки до официальной презентации. Имя новинки тоже было известно заранее, а появление в раскраске черного цвета легко угадывалось после показанной неделей раньше униформы.

Презентация прошла в режиме онлайн, в ней участвовал лишь глава команды Маттиа Бинотто и пилоты команды – Карлос Сайнс и Шарль Леклер.

В 2021 году никому из них не удалось одержать победу, но в Кубке конструкторов Ferrari поднялась на третью строчку, отыграв три позиции после провального 2020-го. Такие результаты вызвали сдержанный оптимизм у руководства марки, которые уже несколько раз подчеркивали, что поклонники культового бренда ждут куда большего.

В конструкции обращает на себя внимание глубокая впадина в понтонах, а передняя подвеска – вопреки ожиданиям – осталась традиционной с толкающими штангами. Передний обтекатель можно назвать самым тонким из тех, что мы пока видели на машине 2022 года.

По сравнению с прошлым годом машина получила черные антикрылья и черную дугу Halo, также можно отыскать изменения в списке ключевых спонсоров команды.

Ferrari F1-75 Фото: Ferrari

Известно, что еще до старта тестов Скудерия проведет на трассе как минимум один день в съемочном формате. Полноценные же испытания F1-75 стартуют 23 февраля в Барселоне.

Уже в пятницу свою новую машину покажут чемпионы мира восьми последних лет из Mercedes.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины 4 февраля Haas VF-22 9 февраля Red Bull RB18 10 февраля Aston Martin AMR22 11 февраля McLaren MCL36 14 февраля AlphaTauri AT03 15 февраля Williams FW44 17 февраля Ferrari F1-75 18 февраля Mercedes W13 21 февраля Alpine A522 27 февраля Alfa Romeo C42

Ferrari F1-75 Фото: Ferrari