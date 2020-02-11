Ferrari представила болид 2020 года

В Италии, в театре Ромоло Валли города Реджо-Эмилия команда Ferrari представила новый гоночный автомобиль, на котором в 2020 году будут выступать Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

По словам главы команды Маттиа Бинотто, по сравнению с прошлым годом автомобиль получил серьезные обновления, коснувшиеся в частности аэродинамики, благодаря чему удалось увеличить прижимную силу. Конструкция подвески также была пересмотрена, а компоновка модернизированной силовой установки была изменена.

Глава компании Ferrari Луи Камильери отметил, что в новом сезоне он ожидает жесткую борьбу в группе лидеров, но выразил надежду на то, что сейчас команда мотивирована на победу более, чем кто-либо в Формуле 1.

Председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн объяснил смысл называния SF1000: машине дали такой индекс в честь тысячного Гран При для Скудерии, которое пройдет именно в 2020 году. Он также отметил, что это первая в истории команды презентация новой машины Формулы 1 за пределами Маранелло.