Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа
В Скудерии считают, что борьба за победу на Гран При Сингапура еще не закончена
Серхио Перес уверенно финишировал первым в ночной городской гонке, однако последние минуты дистанции заставили понервничать поклонников мексиканца и команды Red Bull. Судьи FIA сообщили, что уже после финиша будут разбирать нарушение, допущенное Пересом позади машины безопасности.
В эфире Sky Sports глава RBR Кристиан Хорнер предположил, что Серхио мог слишком далеко отпустить вперед Mercedes Бернда Майландера. Регламент требует, чтобы расстояние не превышало десяти корпусов машины, а за нарушение этого требования в правилах прописан 5-секундный штраф.
Не зная точно, об этом ли нарушении идет речь, в Red Bull решили вопрос самым простым образом: попросили Переса ускориться. Тот смог прибавить, оторвался от занимающего второе место Шарля Леклера и финишировал на 7,5 секунд раньше гонщика Ferrari.
Однако на круге возвращения в боксы на связь с Леклером вышел сам глава Скудерии Маттиа Бинотто и сообщил, что не все так просто: команда подозревает, что Перес допустил одно и то же нарушение дважды.
В этой ситуации возможно, что судьи добавят Серхио дважды по пять секунд. В этом случае его преимущества не хватит, чтобы остаться первым, что сделает победителем Леклера.
Мы следим за развитием событий.
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