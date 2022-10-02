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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа

В Скудерии считают, что борьба за победу на Гран При Сингапура еще не закончена

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа
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Серхио Перес уверенно финишировал первым в ночной городской гонке, однако последние минуты дистанции заставили понервничать поклонников мексиканца и команды Red Bull. Судьи FIA сообщили, что уже после финиша будут разбирать нарушение, допущенное Пересом позади машины безопасности. 

В эфире Sky Sports глава RBR Кристиан Хорнер предположил, что Серхио мог слишком далеко отпустить вперед Mercedes Бернда Майландера. Регламент требует, чтобы расстояние не превышало десяти корпусов машины, а за нарушение этого требования в правилах прописан 5-секундный штраф. 

Не зная точно, об этом ли нарушении идет речь, в Red Bull решили вопрос самым простым образом: попросили Переса ускориться. Тот смог прибавить, оторвался от занимающего второе место Шарля Леклера и финишировал на 7,5 секунд раньше гонщика Ferrari.

Однако на круге возвращения в боксы на связь с Леклером вышел сам глава Скудерии Маттиа Бинотто и сообщил, что не все так просто: команда подозревает, что Перес допустил одно и то же нарушение дважды. 

В этой ситуации возможно, что судьи добавят Серхио дважды по пять секунд. В этом случае его преимущества не хватит, чтобы остаться первым, что сделает победителем Леклера. 

Мы следим за развитием событий.

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