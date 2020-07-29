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Ferrari предложила вернуть клиентские машины в Формулу 1

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Ferrari предложила вернуть клиентские машины в Формулу 1
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Антон Погорельский, шеф-редактор
29 июл. 2020 г., 10:43

Босс итальянской команды рассказал, что против такой идеи выступили все остальные участники чемпионата, а также FIA и руководство Ф1

Команда Ferrari предложила Формуле 1 взять пример с MotoGP. В мотоциклетном первенстве заводские команды предоставляют свои байки клиентским коллективам. Такая система работает много лет; она позволяет обеспечивать нужное количество мотоциклов на стартовой решетке, а также помогает создавать условия для равной борьбы множества пилотов.

«Во время коронавирусных обсуждений того, что ждет Формулу 1 и в каком направлении нам стоит двигаться, мы предложили рассмотреть возможность продажи клиентских машин частным командам – так, как это делают в MotoGP, – заявил глава Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто. – Это предложение отвергли все команды, руководство Формулы 1 и Международная автомобильная федерация».

В настоящее время правила запрещают участникам Ф1 продавать машины друг другу. В техническом регламенте прописан перечень деталей, которые можно законно покупать у соперников – к примеру, в такой перечень входит коробка передач. Но продажа целой готовой машины, равно как и передача чертежей для сборки такого автомобиля, сейчас запрещена.

В ХХ веке в Формуле 1 не было таких ограничений. Заводские команды часто продавали свои машины частникам. Благодаря такому механизму в чемпионат попала Williams: в первый год своего существования коллектив Фрэнка Уильямса участвовал в гонках на болиде March. По такой же схеме выступали многие команды: Theodore Racing, RAM и другие.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Люк Смит

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