Ferrari предложила вернуть клиентские машины в Формулу 1

Команда Ferrari предложила Формуле 1 взять пример с MotoGP. В мотоциклетном первенстве заводские команды предоставляют свои байки клиентским коллективам. Такая система работает много лет; она позволяет обеспечивать нужное количество мотоциклов на стартовой решетке, а также помогает создавать условия для равной борьбы множества пилотов.

«Во время коронавирусных обсуждений того, что ждет Формулу 1 и в каком направлении нам стоит двигаться, мы предложили рассмотреть возможность продажи клиентских машин частным командам – так, как это делают в MotoGP, – заявил глава Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто. – Это предложение отвергли все команды, руководство Формулы 1 и Международная автомобильная федерация».

В настоящее время правила запрещают участникам Ф1 продавать машины друг другу. В техническом регламенте прописан перечень деталей, которые можно законно покупать у соперников – к примеру, в такой перечень входит коробка передач. Но продажа целой готовой машины, равно как и передача чертежей для сборки такого автомобиля, сейчас запрещена.

В ХХ веке в Формуле 1 не было таких ограничений. Заводские команды часто продавали свои машины частникам. Благодаря такому механизму в чемпионат попала Williams: в первый год своего существования коллектив Фрэнка Уильямса участвовал в гонках на болиде March. По такой же схеме выступали многие команды: Theodore Racing, RAM и другие.

В 2020 году команда Renault обвинила Racing Point в том, что та выставила на старт клиентские болиды Mercedes прошлого сезона. На момент написания заметки обвинения Renault остаются недоказанными, а Racing Point на законных основаниях участвует в чемпионате мира 2020 года на машинах RP20.