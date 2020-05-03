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Формула 1 / Слухи

Ferrari предложила Феттелю приоритет над Леклером. Себастьян отказался

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Ferrari предложила Феттелю приоритет над Леклером. Себастьян отказался
Автор:
, ответственный редактор
3 мая 2020 г., 10:31

Скудерия захотела платить своим гонщикам поровну. Четырехкратного чемпиона не устроили эти условия

Гонорары пилотов Ф1 никогда не придаются огласке, но по неофициальной информации Себастьян Феттель должен был получить за сезон-2020 втрое больше своего партнера по Ferrari Шарля Леклера. Недавно монегаск заключил новый контракт с командой, рассчитанный до конца 2024 года. При этом соглашение Феттеля истекает в конце нынешнего сезона. 

По слухам, в Маранелло выразили готовность продолжить сотрудничество с Себом, но только при условии значительного снижения его зарплаты. Речь идет о сокращении с нынешних $25 млн (с учетом секвестра из-за короновируса) до $9 млн за год. 

Это значит, что Феттель будет получать за выступления столько же, сколько Леклер. При этом немцу пообещали сохранить приоритетный статус, который уже был у него в 2019-м, но не помог взять верх над Леклером по итогам сезона. 

Есть веские основания полагать, что эти действия Ferrari неотвратимым образом изменят отношения между командой и немецким пилотом. Четырехкратный чемпион мира остался не в восторге от предложенных условий. В то же время он прекрасно понимает, что в случае отказа от продолжения сотрудничества окажется в невыгодном положении.

У Скудерии нет недостатка в желающих сесть за руль алой машины, тогда как сам Себ может претендовать на место в команде второго эшелона. Считается, что интерес к нему могут проявить Renault и McLaren.

Пока что на стороне Феттеля остается глава Ferrari Маттиа Бинотто. Он считает важным в нынешней ситуации сохранять стабильность состава. Однако не все в команде придерживаются того же мнения – есть и те, кому очень не понравилась реакция гонщика на предложение сократить зарплату.

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Сейчас стороны не спешат форсировать переговоры, но подобная неопределенность скажется на положении всего трансферного рынка. Главными кандидатами на замену Феттелю считаются Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо. 

Правда, у испанца не так много времени: считается, что McLaren будет ждать его ответа о продлении контракта лишь до конца мая. Зато у бывшего напарника Себа по Red Bull положение совсем другое: он может ожидать звонка из Маранелло, параллельно выступая за Renault, так долго, как только захочет.

В любом случае, решение сейчас за Ferrari: команда может или согласиться на требования Феттеля и сохранить ему зарплату выше, чем у Леклера, или же поставить гонщику ультиматум. Оба эти сценария обещают всем поклонникам Ф1 немало интересного.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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