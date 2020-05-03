Ferrari предложила Феттелю приоритет над Леклером. Себастьян отказался

Гонорары пилотов Ф1 никогда не придаются огласке, но по неофициальной информации Себастьян Феттель должен был получить за сезон-2020 втрое больше своего партнера по Ferrari Шарля Леклера. Недавно монегаск заключил новый контракт с командой, рассчитанный до конца 2024 года. При этом соглашение Феттеля истекает в конце нынешнего сезона.

По слухам, в Маранелло выразили готовность продолжить сотрудничество с Себом, но только при условии значительного снижения его зарплаты. Речь идет о сокращении с нынешних $25 млн (с учетом секвестра из-за короновируса) до $9 млн за год.

Это значит, что Феттель будет получать за выступления столько же, сколько Леклер. При этом немцу пообещали сохранить приоритетный статус, который уже был у него в 2019-м, но не помог взять верх над Леклером по итогам сезона.

Есть веские основания полагать, что эти действия Ferrari неотвратимым образом изменят отношения между командой и немецким пилотом. Четырехкратный чемпион мира остался не в восторге от предложенных условий. В то же время он прекрасно понимает, что в случае отказа от продолжения сотрудничества окажется в невыгодном положении.

У Скудерии нет недостатка в желающих сесть за руль алой машины, тогда как сам Себ может претендовать на место в команде второго эшелона. Считается, что интерес к нему могут проявить Renault и McLaren.

Пока что на стороне Феттеля остается глава Ferrari Маттиа Бинотто. Он считает важным в нынешней ситуации сохранять стабильность состава. Однако не все в команде придерживаются того же мнения – есть и те, кому очень не понравилась реакция гонщика на предложение сократить зарплату.

Сейчас стороны не спешат форсировать переговоры, но подобная неопределенность скажется на положении всего трансферного рынка. Главными кандидатами на замену Феттелю считаются Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.

Правда, у испанца не так много времени: считается, что McLaren будет ждать его ответа о продлении контракта лишь до конца мая. Зато у бывшего напарника Себа по Red Bull положение совсем другое: он может ожидать звонка из Маранелло, параллельно выступая за Renault, так долго, как только захочет.

В любом случае, решение сейчас за Ferrari: команда может или согласиться на требования Феттеля и сохранить ему зарплату выше, чем у Леклера, или же поставить гонщику ультиматум. Оба эти сценария обещают всем поклонникам Ф1 немало интересного.