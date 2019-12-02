Ferrari позволит Феттелю и Леклеру свободно бороться в 2020-м

Во второй половине сезона-2019 сражения Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля доставили Ferrari немало проблем, вершиной противостояния пилотов стал сход обоих пилотов в результате столкновения на Гран При Бразилии.

В начале года глава команды Маттиа Бинотто называл Феттеля первым номером в команде, но затем разрешил Леклеру свободно бороться с напарником. Несмотря на возникшие проблемы, в Скудерии не намерены отказываться от этой практики и в следующем году.

«Сезон только кончился, у нас будет время подумать до Австралии, – сказал Бинотто в эфире Sky после финиша Гран При Абу-Даби. – Когда начинался этот чемпионат, ситуация была совсем другой. У нас были новичок и опытный пилот. А если вы посмотрите на последние гонки, то они могли свободно бороться. Думаю, с этого мы и начнем [сезон-2020]».

Леклер завершил сезон на четвертом месте, опередив Феттеля на 24 очка. Это первое поражение Себастьяна во внутрикомандных противостояниях с 2014 года, когда он еще выступал за Red Bull.

«Шарль удивил всех, не только меня, – сказал Бинотто. – Он очень быстр, он доказал, что умеет справляться с давлением и держать уровень на протяжении всего сезона.

Он хорош в борьбе, в сражениях, мы им довольны. Я считаю, что он провел исключительный сезон. Семь раз стартовал с поула, одержал две победы в первый год [в команде], обошел Себастьяна в чемпионате, это немалое достижение».