«Ferrari позвала меня заменить Кими, а я отказал». Квят раскрыл секрет из прошлого

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Пройдя школу молодежных серий и став чемпионом GP3 в рамках молодежной программы Red Bull, в 2014 году Даниил Квят стал гонщиком Toro Rosso. Уже через год россиянина перевели в главную команду «Быков», где он заменил Себастьяна Феттеля и с первой попытки переиграл Даниэля Риккардо.

В тот момент карьера уфимца была на взлете. Но, как оказалось, его котировки на рынке пилотов были даже выше, чем полагали болельщики. В начале 2016 года Квят получил предложение перейти в Ferrari, где искали замену Кими Райкконену.

Об этом сам пилот рассказал в подкасте Track Limits: «Я тогда выступал действительно здорово. И вскоре после своего второго подиума [на Гран При Китая] получил от Ferrari предложение заменить Кими. Все это, конечно, происходило в кулуарах».

Даниил отказал – еще не зная, что его дни в Red Bull сочтены. Кристиану Хорнеру и Хельмуту Марко нужно было переводить в главную команду юного Макса Ферстаппена, и Квята решено было принести в жертву, отправив назад в Toro Rosso. Отказав одной топ-команде, гонщик остался без места и в другой.

«Я оказался в очень сложной ситуации, в том числе и психологически, – признал Даниил. – Знать, что тебя хотят видеть своим гонщиком в Ferrari, а в итоге оказаться в Toro Rosso… Знаете, такие вещи редко проходят без последствий».

Россиянин в итоге все же попал в Маранелло, но лишь как пилот симулятора. Позже он вернулся в Ф1 и выступал там до конца 2020 года, вновь покорив подиум в дождевом Хоккенхайме.

Сейчас Квят стартует в WEC, готовится к тестам в Формуле Е и подписал контракт заводского пилота с Lamborghini – в сезоне-2024 он будет пилотировать новый гиперкар этой марки.