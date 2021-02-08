Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный

После прошлогоднего провала с силовой установкой, в Ferrari решили пойти на очень большой риск. К 2022 году команда готовит инновационную силовую установку. Видимо, так Маттиа Бинотто рассчитывает вернуть Скудерию в лидеры Формулы 1.

По слухам из Маранелло, двигатель-2022 получит совершенно новую систему наддува. Вольф Циммерман, который отвечает за разработку силовой установки, решил разделить компрессор наддува и турбину, следуя тенденции, которую с начала гибридной эры задала Mercedes. При этом турбину собираются расположить перед шестицилиндровым мотором со стороны шасси, а турбину поставить сзади, в то время как сейчас обе детали находятся друг рядом с другом.

Два этих элемента будут соединены между собой специальным валом, такое же решение использует Honda. Но в Ferrari не стали ограничиваться копированием подобной архитектуры. Команда пытается применить беспрецедентное решение, перенеся компрессор внутрь шестицилиндрового блока, изменив расположение интеркулера.

То есть в Скудерии решили поэкспериментировать с действительно нестандартной компоновкой силовой установки. Она также позволит отказаться от системы лопаток в турбине, которые сейчас обеспечивают нужную мощность на разных оборотах.

Если достичь этой амбициозной цели, то можно добиться компоновки мотора, которая гораздо меньше вредит аэродинамике, не повышая лобовое сопротивление. А ведь оно было одной из слабейших черт болида SF1000.

В двух словах: так Ferrari сделает верхнюю часть силовой установки намного меньше, а также значительно снизит ее вес. Такого решения в Ф1 еще никто не применял и оно очень рискованно с точки зрения надежности. Это совершенно новая задумка, на разработку и отладку которой потребуется время.

В рабочей группе Ferrari под руководством Энрико Гвалтьери есть сотрудники, которые предпочли бы строить более традиционную силовую установку, преемницу той, что Скудерия использует в 2021 году. Но введение потолка бюджетов и ограничение работы на тестовых стендах заставило команду выбрать лишь одно направление разработки. И стоит отдать Маттиа Бинотто должное - ему хватило смелости сделать ставку на рискованное решение. А ведь он понимает, что доработать его будет нельзя из-за заморозки моторов.

Риски всем очевидны. Но в Маранелло знают, что если хотят на равных биться с Mercedes, то должны вновь стать передовиками технических инноваций. В последние годы команды была слишком консервативна, и потому теперь решилась рискнуть с совершенно новой концепцией.