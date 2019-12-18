Ferrari повысит инвестиции в Формулу 1 в 2020 году

2019 год стал рекордным по прибыли для компании Ferrari, благодаря чему она готова увеличить инвестиции в свою команду Формулы 1. Директор Скудерии Луи Камильери сообщил о намерении компании сделать серьезные вложения в команду в 2020 году.

«У нас одна компания, и бизнес по продаже машин финансирует то дело, которым руководит Маттиа, – сказал Камильери на встрече с журналистами. – Мы готовы инвестировать, и, к счастью, бизнес на дорожных машинах готов поддержать эти инвестиции не только людьми, но и инфраструктурой».

Одной из инвестиций станет постройка нового симулятора, работы над которым уже ведутся. Ferrari хочет успеть завершить их до 2021 года, когда в Формуле 1 введут потолок бюджетов.

«Да, следующий год будет гораздо более затратным, – признал босс команды Маттиа Бинотто. – У нас есть необходимый бюджет. Конечно, число проектов, над которыми мы работаем параллельно, значительно выше, чем в прошлом. Мы все очень рано начали работу над машинами 2021 года. Так что в следующем году наш бюджет будет намного больше. Не только в плане денег, но и в плане ресурсов – для работы этих программ потребуются дополнительные сотрудники».

В 2019 году Ferrari уже получала увеличение бюджета, но, несмотря на него, не выиграла ни одной гонки в первой половине сезона и в 11-й раз подряд осталась без титула. Тем не менее, Камильери остался доволен дебютным годом работы Бинотто во главе команды.

«Нам нужна стабильность, спокойствие и безмятежность, – сказал директор компании. – Если вы посмотрите на историю, то у всех команд, добивавшихся успехов, будь то McLaren, Ferrari, Red Bull или нынешний Mercedes, было кое-что общее – стабильность. Они учились работе друг с другом. И мы сосредоточены на этом же. Маттиа тратит много времени на то, чтобы наша команда была сплоченной».