Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Ferrari повысит инвестиции в Формулу 1 в 2020 году

Поделились
Комментарии
Ferrari повысит инвестиции в Формулу 1 в 2020 году
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
18 дек. 2019 г., 09:19

Руководство Скудерии намерено всерьез вложиться в команду в преддверии введения потолка бюджетов.

2019 год стал рекордным по прибыли для компании Ferrari, благодаря чему она готова увеличить инвестиции в свою команду Формулы 1. Директор Скудерии Луи Камильери сообщил о намерении компании сделать серьезные вложения в команду в 2020 году.

«У нас одна компания, и бизнес по продаже машин финансирует то дело, которым руководит Маттиа, – сказал Камильери на встрече с журналистами. – Мы готовы инвестировать, и, к счастью, бизнес на дорожных машинах готов поддержать эти инвестиции не только людьми, но и инфраструктурой».

Одной из инвестиций станет постройка нового симулятора, работы над которым уже ведутся. Ferrari хочет успеть завершить их до 2021 года, когда в Формуле 1 введут потолок бюджетов.

«Да, следующий год будет гораздо более затратным, – признал босс команды Маттиа Бинотто. – У нас есть необходимый бюджет. Конечно, число проектов, над которыми мы работаем параллельно, значительно выше, чем в прошлом. Мы все очень рано начали работу над машинами 2021 года. Так что в следующем году наш бюджет будет намного больше. Не только в плане денег, но и в плане ресурсов – для работы этих программ потребуются дополнительные сотрудники».

В 2019 году Ferrari уже получала увеличение бюджета, но, несмотря на него, не выиграла ни одной гонки в первой половине сезона и в 11-й раз подряд осталась без титула. Тем не менее, Камильери остался доволен дебютным годом работы Бинотто во главе команды.

«Нам нужна стабильность, спокойствие и безмятежность, – сказал директор компании. – Если вы посмотрите на историю, то у всех команд, добивавшихся успехов, будь то McLaren, Ferrari, Red Bull или нынешний Mercedes, было кое-что общее – стабильность. Они учились работе друг с другом. И мы сосредоточены на этом же. Маттиа тратит много времени на то, чтобы наша команда была сплоченной».

Читайте также:

Следующая новость
Элбон спасался в Red Bull мыслью о возвращении в Toro Rosso

Предыдущая новость

Элбон спасался в Red Bull мыслью о возвращении в Toro Rosso

Следующая новость

Видео: как Mercedes переиграла Ferrari в технической гонке

Видео: как Mercedes переиграла Ferrari в технической гонке
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Скотт Митчелл

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Алонсо не нужен Mercedes, его возвращение станет ошибкой

2
Формула 1

Элбон спасался в Red Bull мыслью о возвращении в Toro Rosso

31мин
3
Формула 1

Марко: В 2020 году у Red Bull не будет оправданий

58мин
4
Формула 1

Болельщики Ф1 выбрали самый драматичный момент года

5
Формула 1

Ferrari повысит инвестиции в Формулу 1 в 2020 году

7мин

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Видео: как Mercedes переиграла Ferrari в технической гонке
F1

Видео: как Mercedes переиграла Ferrari в технической гонке

Ferrari повысит инвестиции в Формулу 1 в 2020 году
F1

Ferrari повысит инвестиции в Формулу 1 в 2020 году

Элбон спасался в Red Bull мыслью о возвращении в Toro Rosso
F1

Элбон спасался в Red Bull мыслью о возвращении в Toro Rosso

Марко: В 2020 году у Red Bull не будет оправданий
F1

Марко: В 2020 году у Red Bull не будет оправданий

Грожан рассчитывает на сюрприз от Haas в 2020 году
F1

Грожан рассчитывает на сюрприз от Haas в 2020 году

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.