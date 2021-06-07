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Формула 1 / Гран При Азербайджана Комментарий

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа

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Матиа Бинотто признал, что пока его команде не по силам биться с Red Bull и Ferrari

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа

Этап в Монте-Карло принес Скудерии первый подиум в сезоне – Карлос Сайнс завершил гонку вторым. Однако такой результат в Маранелло объяснили особенностями самой медленной трассы в сезоне – предположив, что уже в Баку расстановка сил станет другой. 

Однако на Гран При Азербайджана Шарль Леклер одержал вторую подряд победу в квалификации – причем сказал, что считает такой результат заслуженным

Гонка показала, что пока итальянской команде еще далеко до борьбы с лидерами: Леклер, пропустив нескольких соперников, финишировал только четвертым, а Сайнс после ошибки остался шестым. 

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И хотя по итогам гонки Ferrari смогла опередить соперников из McLaren в Кубке конструкторов и подняться на третью строчку, ее руководитель Маттиа Бинотто признал, что рассчитывать на что-то большее команды пока сложно. 

«Это была не лучшая наша гонка, – сказал он на воскресном пресс-брифинге. – После такой квалификации мы ожидали большего. Но сразу в нескольких компонентах нам не удалось отработать наилучшим образом».

Он добавил: «Мы знали, что на резине Soft можно ожидать сложностей. Но после перехода на Hard дела пошли лучше. Однако эффективность машины сильно зависела от того, удавалось ли оказаться в "чистом" воздухе. Если да – скорость была неплохой. Но в трафике все складывалось куда сложнее. Но нет сомнений. что нам обязательно надо работать над гоночным темпом».

Глава Ferrari признал: «Мы завоевали поулы в Монако и здесь, это просто фантастика. Но я не думаю, что эти результаты объективно отражают наши возможности. Мы знаем, что две команды быстрее нас на трассе. 

При этом мы прогрессируем, учимся получать больше от своей машины. Этот процесс идет со старта сезона и будет продолжаться. Мы же третьи в чемпионате – такого еще не было в этом году. Да, с преимуществом всего в два очка, но это тоже свидетельство прогресса. Думаю, этот уик-энд принес нам немало позитива. хотя и уроки из него тоже непременно надо вынести».

Ferrari занимала третье место в Кубке конструкторов после первого Гран При 2020 года, но с тех пор ни разу не поднималась выше четвертой строчки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия После гонки
Местонахождение Баку, городская трасса
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Роберто Кинкеро

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