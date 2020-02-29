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Ferrari потребовала от Формулы 1 гарантий допуска сотрудников команды в Австралию

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Ferrari потребовала от Формулы 1 гарантий допуска сотрудников команды в Австралию
Автор:
Соавтор: Джонатан Нобл
29 февр. 2020 г., 18:47

Глава Ferrari Маттиа Бинотто поставил под сомнение способность своей команды попасть на гонку Формулы 1 в Мельбурне. По словам управленца, под удар попали все итальянские участники чемпионата мира. Это не только Ferrari с AlphaTauri, но и клиенты «Скудерии» Haas и Alfa Romeo, а также поставщик шин Pirelli. Чтобы избежать ситуации, при которой всех пустят в Австралию, а Ferrari нет, Бинотто потребовал вмешаться в ситуацию представителей Ф1 и FIA

На дебютный этап Формулы 1 в Австралии могут не попасть Ferrari, Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri и Pirelli. Такое мнение высказал глава «Скудерии» Маттиа Бинотто. Чтобы защитить своих сотрудников от задержек на границе и помещения в карантин, итальянец затребовал гарантии от FIA и руководства Формулы 1.

«Что нам нужно – так это получить гарантии до того, как мы уедем [в Австралию], – заявил Бинотто. – Мне бы не хотелось сюрпризов [на границе]. Если нас ждут медицинские проверки – я хочу знать о них заранее. Нам нужно защищать своих работников: у нас перед ними и личная, и коллективная ответственность».

Опасения Бинотто связаны с распространением коронавируса в Италии, из-за чего многие страны усложняют или закрывают въезд для тех, кто прибывает из этой страны. Самой Ferrari уже пришлось закрыть гоночный музей и ограничить присутствие на базе отдельных сотрудников.

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Другая итальянская команда Prema, выступающая в Формуле 2, столкнулась с многочасовыми задержками при въезде в Бахрейн. В итоге сотрудников впустили в страну, но в процессе команда не была уверена, пройдут ли работники пограничный контроль. В Формуле 1 сейчас представлены два коллектива из Италии: Ferrari и AlphaTauri (бывшая Toro Rosso).

«Не думайте, что речь идет всего о двух командах, – указал Бинотто. – Мы предоставляем услуги Haas и Alfa Sauber [Бинотто действительно так сказал – прим. Motorsport.com], так что под угрозой по крайней мере четыре команды. Ну и нам нужно понять, что с Pirelli. И наконец, какое будет принято решение, если перечисленные четыре команды не смогут выйти на старт, а остальные смогут? Будут ли проводить гонку?»

В пятницу, 28 февраля, руководители команд встретились с Чейзом Кэри, чтобы обсудить этот вопрос. Какой ответ получили участники чемпионата, неизвестно.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Команды Ferrari В Магазин
Автор Марк Бремер

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