Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris

Логотипы Marlboro и сменившие из в последнее время Mission Winnow стали неотъемлемой частью ливреи алых машин – однако сотрудничество, которое началось еще в 1973 году, может прерваться с завершением нынешнего сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, титульного спонсорства в нынешнем виде – его стоимость оценивается в 125 млн евро в год – уже не будет точно. Стороны могут продолжить сотрудничество, но уже в ином формате и с более скромным бюджетом.

«Действие нашего контракта истекает в конце года, но мы ведем переговоры с Philip Morris, – приводит издание слова главы Ferrari Маттаи Бинотто. – У нас хорошие отношения, надо посмотреть, что принесут ближайшие месяцы. Вероятно, что они останутся с нами, пусть и не в качестве титульного спонсора».

Программа Mission Winnow, которую в Philip Morris старательно отделяют от табачного производства, после своего появления в начале 2019 года стала причиной скандала: в некоторых странах ее назвали скрытой пропагандой курения и пообещали обратиться в суд. Тогда Скудерии пришлось убрать наклейки с машин.