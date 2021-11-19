Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris
Контракт с табачной компанией, которая много десятилетий поддерживала Скудерию, истекает в конце этого года…
Логотипы Marlboro и сменившие из в последнее время Mission Winnow стали неотъемлемой частью ливреи алых машин – однако сотрудничество, которое началось еще в 1973 году, может прерваться с завершением нынешнего сезона.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, титульного спонсорства в нынешнем виде – его стоимость оценивается в 125 млн евро в год – уже не будет точно. Стороны могут продолжить сотрудничество, но уже в ином формате и с более скромным бюджетом.
«Действие нашего контракта истекает в конце года, но мы ведем переговоры с Philip Morris, – приводит издание слова главы Ferrari Маттаи Бинотто. – У нас хорошие отношения, надо посмотреть, что принесут ближайшие месяцы. Вероятно, что они останутся с нами, пусть и не в качестве титульного спонсора».
Программа Mission Winnow, которую в Philip Morris старательно отделяют от табачного производства, после своего появления в начале 2019 года стала причиной скандала: в некоторых странах ее назвали скрытой пропагандой курения и пообещали обратиться в суд. Тогда Скудерии пришлось убрать наклейки с машин.
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