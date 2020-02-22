Ferrari построит DAS не раньше лета. Но сперва попросит пояснений у FIA
Маттиа Бинотто не собирается оспаривать легальность новинки от Mercedes, но пока не уверен в ее пользе.
В Ferrari пока не решили, нужна ли им инновационная система DAS, представленная Mercedes на предсезонных тестах Формулы 1. Руководитель команды Маттиа Бинотто пояснил, что в Маранелло еще не смогли оценить принцип работы и потенциальную пользу от такой системы. Но если Скудерия и решит строить схожее устройство, ждать его стоит не раньше лета.
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«Сначала нам надо понять, как все работает и в чем выгода, – сказал Бинотто. – Пока мы не имеем представления. Но не сомневайтесь, мы все рассмотрим и выясним, стоит ли эта тема разработки.
Сейчас я не знаю, стоит нам заниматься разработкой или нет, но к Мельбурну мы точно не управимся. Надо разрабатывать концепцию, делать проект, производить систему, проходить омологацию. Все должно быть надежно. Так что если мы этим и займемся, то построим не раньше середины сезона».
Бинотто также рассказал, что пока не делал в FIA запросов касательно легальности DAS, хотя намерен попросить у федерации пояснений.
«Ведем ли мы обсуждение с FIA? Пока нет, – сказал Бинотто. – Мы попросим разъяснений, нам важно разобраться, но с решением FIA спорить не станем. Мы полностью им доверяем».
Глава Ferrari также высказался по поводу инновационности работы Mercedes: «Инновации всегда была частью Ф1 и DAS может быть одним из примеров. Но есть много других примеров на других машинах, в том числе нашей, просто их не так хорошо видно».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ferrari построит DAS не раньше лета. Но сперва попросит пояснений у FIA
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