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Формула 1 / Аналитика

Ferrari построила машину-хамелеон. Но не умеет ей пользоваться

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Ferrari построила машину-хамелеон. Но не умеет ей пользоваться
Автор:
, ответственный редактор
7 июл. 2020 г., 02:10

В гонке Гран При Австрии Ferrari смотрелась намного лучше, чем в квалификации. Разбираемся, что это значит

Ferrari это хамелеон. Она меняет свои ипостаси при каждом выезде на трассу. Она настолько переменчива, что даже собственные инженеры не понимают машину. SF1000 это загадочный объект, обращаться с которым нужно осторожно. Кажется, потенциал машины еще только предстоит раскрыть.

Шарль Леклер взял в Австрии второе место, но все могло оказаться гораздо хуже: при полном баке топлива монегаск отстал на 13 секунд всего за восемь кругов. Это усилило разочарование от квалификации, в которой болид SF1000 был на 0,920 секунды медленнее прошлогоднего SF90, взявшего в Шпильберге поул-позицию.

Да, в гонке Ferrari помогли три выезда машины безопасности, которые устраняли все разрывы. Но и сама машина постепенно прибавляла. В конце Леклер даже установил четвертое лучшее время гонки, отстав от абсолютно лучшего круга Ландо Норрис на 0,426 секунды. А от времен Mercedes всего на пару десятых.

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Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Ferrari

Первое предположение: у SF1000 проблемы с мягкой резиной, и это очень плохо для квалификаций. Машине не так гладко едет при шинах Soft, не говоря уже про полный топливный бак. Ситуация для Скудерии улучшалась на Hard и, особенно, на Medium.

Но перемены были вызваны не только сменой резины. Должно быть что-то еще, и более пристальный взгляд показывает, что механики Ferrari приложили руку к переднему крылу и закрылкам болида во время пит-стопа, о чем сообщили в трансляции Sky. Это наводит на мысль о том, что SF1000 - аэродинамическая "стена", которая расходует часть мощность мотора просто на продвижение вперед. А мотор команды оказался пусть не самым ярким в пелотоне, зато самым надежным.

При измененных настройках и меньшем весе за счет расхода топлива Леклер не так сильно отставал от лучших соперников, как в квалификации. Максимальная скорость Шарля в воскресенье возросла с 314 до 322,7 км/ч. Конечно, свою роль сыграл слипстрим, но Хэмилтон тоже им пользовался, а отставание Леклера от Mercedes сократилось 9,4 до 3,3 км/ч.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что это значит? Ferrari еще не разобралась с SF1000, но поправками прямо во время гонки смогла раскрыть часть потенциала машины. Леклер очень хорошо подстроился к перемене условий, а вот Себастьян Феттель пострадал от той техники, что получил.

В целом, Скудерия подтвердила наличие тех недостатков, что мы увидели в Барселоне. А изменения будут сделаны только в ближайший уик-энд. На Гран При Штирии ожидаются новые переднее и заднее крыло, а также модифицированное днище, а остальные обновки привезут уже в Венгрию.

Чего же ждать от второй гонки в Шпильберге? Ferrari остается третьей силой пелотона, но может побороться с Red Bull и Mercedes. При замороженных моторов роста можно добиться за счет механики и аэродинамики. А надежности силовых установок можно доверять, в отличие от Mercedes, Honda и Renault.

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Об этой статье

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Автор Франко Нуньес

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