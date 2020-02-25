Ferrari пострадала от коронавируса: музеи закрыты, на фабрику пускают не всех

Коронавирус, вызвавший вспышку заболевания и преведший к переносу этапов Формулы 1 и Формулы Е в Китае, добрался до Италии. В стране зафексировано уже 229 случаев заболеваний и шесть смертельных исходов.

В связи с этим местные власти потребовали от Ferrari закрыть музеи в Маранелло и Модене, а также прекратить экскурсии на фабрику, пишет Gazzetta dello Sport.

Компания также ограничила запланированные деловые встречи и запретила доступ на завод сотрудникам, которые живут или недавно побывали в регионах с наибольшим числом зараженных. Это Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.

При этом именно итальянские автодромы первыми высказали готовность принять у себя этап, который мог бы заменить в календаре Гран При Китая. Это трассы в Имоле и в Муджелло.