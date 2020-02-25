Ferrari пострадала от коронавируса: музеи закрыты, на фабрику пускают не всех
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В Италии уже 229 заболевших, шестеро пациентов умерли от нового вируса
Коронавирус, вызвавший вспышку заболевания и преведший к переносу этапов Формулы 1 и Формулы Е в Китае, добрался до Италии. В стране зафексировано уже 229 случаев заболеваний и шесть смертельных исходов.
В связи с этим местные власти потребовали от Ferrari закрыть музеи в Маранелло и Модене, а также прекратить экскурсии на фабрику, пишет Gazzetta dello Sport.
Компания также ограничила запланированные деловые встречи и запретила доступ на завод сотрудникам, которые живут или недавно побывали в регионах с наибольшим числом зараженных. Это Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.
При этом именно итальянские автодромы первыми высказали готовность принять у себя этап, который мог бы заменить в календаре Гран При Китая. Это трассы в Имоле и в Муджелло.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Ferrari пострадала от коронавируса: музеи закрыты, на фабрику пускают не всех
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