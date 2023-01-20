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Формула 1 Аналитика

Ferrari поставила Вассеру первую задачу – продлить контракт с Леклером

В Маранелло всерьез опасаются потерять свою главную звезду, чье соглашение с командой действует до конца следующего года

Роберто Кинкеро
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Ferrari поставила Вассеру первую задачу – продлить контракт с Леклером
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В конце 2019 года Скудерия объявила о заключении рекордного по длительности контракта с гонщиком. Шарль Леклер стал первым человеком в истории, кому легендарная команда предложила пятилетнее трудовое соглашение.

Весной 2022-го свой контракт продлил и Карлос Сайнс, и теперь обоим пилотам гарантировано место за рулем алых машин на два ближайших сезона.  

Сейчас в Формуле 1 явно наметилась тенденция к долгосрочным соглашениям – у Макса Ферстаппена и Red Bull оно действует до конца 2028 года, у Ландо Норриса и McLaren – до конца 2025-го. 

Команды не хотят рисковать потерей своих звезд, потому и в Маранелло уже сейчас задумались о продлении контракта с Леклером. Однако переговоры с пилотом такого уровня – всегда сложная задача. Она затрагивает не только финансовые аспекты, но и некоторые гарантии технического уровня машины.

Задача дополнительно усложняется скорым завершением карьеры Льюиса Хэмилтона и понятным желанием Mercedes отыскать максимально достойную замену семикратному чемпиону мира. 

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, деликатный вопрос общения с монегаском поручили новому главе Ferrari Фредерику Вассеру.

Прежде Шарль, которому в октябре исполнилось 25 лет, уже не раз демонстрировал свою лояльность команде – он провел за нее в общей сложности больше сотни Гран При и выиграл пять из них. Но гонщик не может не ощущать, что его время не бесконечно: если машина вновь и вновь не будет отвечать его чемпионским амбициям, все может завершиться быстро и довольно печально. 

Вопрос денег в данном случае тоже важен, но не настолько. В конце концов, после введения лимита бюджетов у топ-команд появилось достаточно средств, чтобы достойно платить своим звездам. 

Заключить новый контракт задолго до истечения действующего тоже реально – это доказали в прошлом феврале те же Ферстаппен и Red Bull. Как только появились намеки на потенциальный интерес со стороны Mercedes, тандем доктора Марко и Кристиана Хорнера мгновенно перешел к делу и заблокировал переход Макса на многие годы. 

В Маранелло тоже не хотят рисковать. Шарль Леклер сейчас является для Ferrari одним из ключевых компонентов успеха. Потому с ним надо договориться побыстрее – и, желательно, но максимально долгий срок. Осталось убедить гонщика в том, что алые машины в ближайшие годы будут ехать быстро и ломаться редко…

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