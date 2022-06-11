Ferrari поставила в Баку заднее крыло, которое не подошло в Майами

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Серхио Перес стал лучшим в первой тренировке Гран При Азербайджана, однако во второй сессии, когда скорости ощутимо выросли, мексиканец уступил четверть секунды Шарлю Леклеру.

Одной из причин, позволившей пилоты Ferrari показать лучшее время, стала смена на его машине заднего антикрыла: на F1-75 поставили более «разгруженную» версию, которую Скудерия впервые опробовала в начале мая в Майами, но тогда решила отказаться от нее (из-за чего, возможно, и потерпела поражение в той гонке).

Можно вспомнить, что впервые это крыло появилось на машине по ходу обкатки в Монце, которую провели в рамках съемочного дня в условиях повышенной секретности.

В первой тренировке пилоты Ferrari использовали вот такое заднее крыло, которое обеспечивает больше прижима

В Испании и тем более Монако о «разгруженном» крыле не было и речи, но в Баку пришло его время. Правда, начали работу на трассе гонщики с той спецификацией, что мы уже видели в Имоле и Джидде (на фото выше).

После того, как Шарль с Карлосом освоились на трассе и обрели некоторую уверенность, решено было попробовать новинку – и на этот раз она осталась на машинах до конца дня.

Аэродинамическая краска на Ferrari F1-75 Шарля Леклера Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Отличить эту версию проще всего по профилю главной плоскости, который остается неизменным на довольно широкой внутренней части, и лишь ближе к торцевым пластинам уходит вверх, чтобы снизить лобовое сопротивление.

Подвижная верхняя плоскость имеет похожую форму, при этом на ней нет V-образного выреза в середине. Она установлена под довольно большим углом атаки, чтобы добавить прижимной силы в медленных поворотах двух первых секторов, но в то же время обеспечить эффективную прибавку за счет DRS на третьем.

По сравнению с первой тренировкой, максимальная скорость Ferrari ощутимо выросла, однако отставание от Red Bull в точке замера все равно составило внушительные 11 км/ч.

Телеметрия Шарля Леклера, Ferrari, и Серхио Переса, Red Bull, во второй тренировке Гран При Азербайджана Фото: Маттео Бобби

Пятничным вечером инженеры команд по традиции анализируют собранные данные и определяют, какую конфигурацию машины будут использовать на протяжении двух оставшихся дней.

В Баку, кроме того, им придется дать ответ на принципиальный вопрос: делать ли ставку на «атакующую» схему, которая позволит пилотам атаковать на 2-километровой прямой, или же предпочесть «оборонительную», когда скорости чуть меньше, зато больше прижима и не столь высоки шансы попасть в аварию у стен старого города…