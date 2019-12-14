Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая
Руководство Скудерии ждет от четырехкратного чемпиона мира быстрой адаптации к новой машине и четкого решения, готов ли немец продолжить карьеру в Скудерии.
Контракт Ferrari с Себастьяном Феттелем истекает в конце 2020 года, и команда уже признала, что рассматривает вариант замены немца. Сам Себастьян говорил о желании остаться в Маранелло, но пока не подписал нового соглашения, а его форма в сезоне-2019 вызвала серьезную критику. Феттель проиграл своему напарнику Шарлю Леклеру внутрикомандную дуэль и лишился статуса первого номера Скудерии.
По словам руководителя Ferrari Маттиа Бинотто, немцу, чтобы сохранить шансы на место в Скудерии, нужно будет к маю 2020 года убедить команду в своей способности добиваться результатов – а также быть готовым подписать новый контракт.
«Мы должны посмотреть на результаты, на то, как Феттель адаптируется к машине, и на его планы на будущее, – цитирует Бинотто AutoWeek. – Вопрос не в том, будет он ошибаться или нет. Вопрос в том, каким он видит свое будущее и каким мы видим будущее команды.
У Ferrari есть преимущество благодаря популярности среди пилотов. Мы в привилегированном положении. К началу мая – в крайнем случае, к Гран При Испании – мы хотим определиться с дальнейшими планами».
По слухам, Ferrari пытается переманить Льюиса Хэмилтона, контракт которого с Mercedes кончится в 2020 году.
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|Автор
|Иван Матушкин
Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая
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