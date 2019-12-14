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Формула 1 / Новость

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

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Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая
Автор:
, редактор
14 дек. 2019 г., 07:32

Руководство Скудерии ждет от четырехкратного чемпиона мира быстрой адаптации к новой машине и четкого решения, готов ли немец продолжить карьеру в Скудерии.

Контракт Ferrari с Себастьяном Феттелем истекает в конце 2020 года, и команда уже признала, что рассматривает вариант замены немца. Сам Себастьян говорил о желании остаться в Маранелло, но пока не подписал нового соглашения, а его форма в сезоне-2019 вызвала серьезную критику. Феттель проиграл своему напарнику Шарлю Леклеру внутрикомандную дуэль и лишился статуса первого номера Скудерии. 

По словам руководителя Ferrari Маттиа Бинотто, немцу, чтобы сохранить шансы на место в Скудерии, нужно будет к маю 2020 года убедить команду в своей способности добиваться результатов – а также быть готовым подписать новый контракт.

«Мы должны посмотреть на результаты, на то, как Феттель адаптируется к машине, и на его планы на будущее, – цитирует Бинотто AutoWeek. – Вопрос не в том, будет он ошибаться или нет. Вопрос в том, каким он видит свое будущее и каким мы видим будущее команды.

У Ferrari есть преимущество благодаря популярности среди пилотов. Мы в привилегированном положении. К началу мая – в крайнем случае, к Гран При Испании – мы хотим определиться с дальнейшими планами».

По слухам, Ferrari пытается переманить Льюиса Хэмилтона, контракт которого с Mercedes кончится в 2020 году.

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Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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