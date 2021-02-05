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Формула 1 / Новость

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

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Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021
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Соавтор: Алекс Калинаукас, Редактор

Как рассказал гонщик Alfa Romeo, в третьем сезоне в Ф1 ему предстоит добиться вполне конкретных результатов

Антонио Джовинацци не лучшим образом провел свой дебютный сезон в 2019-м, но по ходу прошлого чемпионата смотрелся уже ощутимо увереннее в сравнении с партнером по команде Кими Райкконеном – оба заработали по четыре очка, а в квалификационных дуэлях итальянец взял верх, 9:8.

Результаты Джовинацци убедили Ferrari, которая поддерживает гонщика, сохранить ему место в команде из Хинвиля. Сейчас Антонио готовится провести в Alfa Romeo/Sauber третий сезон подряд. 

По признанию самого пилота, на этот раз у него есть четкая задача, выполнение которой позволит говорить о продолжении карьеры в Ф1. 

«Для Ferrari тут все понятно – они хотят видеть, что я прогрессирую и добиваюсь результатов – рассказал он Motorsport.com. – Мне это тоже предельно ясно. Именно в этом я вижу свою цель на следующий сезон. 

С другой стороны, мне хочется вновь успешно отработать с командой, как это у нас получалось по ходу двух прошлых лет. Для меня она уже стала семьей. Здорово работать вместе, в том числе с Кими. В таком окружении прогрессировать будет проще».

Форма Alfa Romeo в 2020-м не позволяла претендовать на многое – в Кубке конструкторов команда смогла опередить только Haas и Williams. Джовинацци признал, что такое положение не лучшим образом сказывалось на мотивации.

«Надеюсь, [в 2021-м] наша машина будет лучше, а бороться за очки станет проще, – объяснил он. – Хочется верить, что в плане скорости мы сделаем большой шаг вперед. И в результатах тоже.

Вообще, если вы отстаете, добиться такого непросто. Но я всегда нацелен помогать команде. В конце сезона у нас все шло довольно неплохо, так что парни мотивированы. 

Конечно, когда вы зарабатываете очки. то на следующий гонке настрой всегда гораздо лучше. Но я не могу жаловаться на команду и тех, кто в ней работает. В сложном сезоне они работали изо всех сил».

Лучшим результатом самого Антонио в 2020-м стало девятое место в первой же гонке в Шпильберге. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo
Автор Филип Клерен

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