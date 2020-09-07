История с невероятной схожестью нынешней машины Racing Point RP20 и прошлогодней Mercedes W10 подошла к своему логическому завершению. Теперь все пять команд, которые изначально собирались добиваться пересмотра дела, отказались от своих планов.

В воскресенье утром свое объявление сделала сама Racing Point, а после финиша провальной для себя гонки аналогичное заявление сделала и Ferrari.

Таким образом, за использование тормозных воздухозаборников чужой разработки команда из Сильверстоуна заплатит 400 тысяч евро и потеряет 15 очков в Кубке конструкторов.

Глава Скудерии Маттиа Бинотто уже давал понять, что его команда заинтересована в изменении правил, и на этих условиях готова отказаться от апелляции. После соответствующих шагов со стороны Ф1 Ferrari сдержала слово.

«На протяжении последних недель совместные усилия FIA, Формулы 1 и команд позволили выработать серию актов – изменений в спортивный и технический регламент 2021 года, – сказано в заявлении Ferrari. – Они одобрены Комиссией Ф1 и Всемирным советом наряду с техническими директивами, которые проясняют ответственность участников чемпионата за создание компонентов машин, а также устанавливают особые процедуры контроля, которые позволят убедиться в полном соблюдении требований и духа регламента.

Scuderia Ferrari выражает признательность за своевременность, с которой FIA и Ф1 взяли под контроль этот фундаментальный аспект ДНК в спорте со столь высокой конкуренцией».