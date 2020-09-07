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Формула 1 / Новость

Ferrari последней из команд отказалась оспаривать наказание Racing Point

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Ferrari последней из команд отказалась оспаривать наказание Racing Point
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После официального объявления Скудерии желающих подать апелляцию на решение FIA по делу о копировании больше не осталось

История с невероятной схожестью нынешней машины Racing Point RP20 и прошлогодней Mercedes W10 подошла к своему логическому завершению. Теперь все пять команд, которые изначально собирались добиваться пересмотра дела, отказались от своих планов. 

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В воскресенье утром свое объявление сделала сама Racing Point, а после финиша провальной для себя гонки аналогичное заявление сделала и Ferrari.

Таким образом, за использование тормозных воздухозаборников чужой разработки команда из Сильверстоуна заплатит 400 тысяч евро и потеряет 15 очков в Кубке конструкторов. 

Глава Скудерии Маттиа Бинотто уже давал понять, что его команда заинтересована в изменении правил, и на этих условиях готова отказаться от апелляции. После соответствующих шагов со стороны Ф1 Ferrari сдержала слово. 

«На протяжении последних недель совместные усилия FIA, Формулы 1 и команд позволили выработать серию актов – изменений в спортивный и технический регламент 2021 года, – сказано в заявлении Ferrari. – Они одобрены Комиссией Ф1 и Всемирным советом наряду с техническими директивами, которые проясняют ответственность участников чемпионата за создание компонентов машин, а также  устанавливают особые процедуры контроля, которые позволят убедиться в полном соблюдении требований и духа регламента. 

Scuderia Ferrari выражает признательность за своевременность, с которой FIA и Ф1 взяли под контроль этот фундаментальный аспект ДНК в спорте со столь высокой конкуренцией».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point , Scuderia Ferrari
Автор Адам Купер

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