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Формула 1 / Новость

Ferrari попыталась опровергнуть слова Бинотто об уходе из Формулы 1. Получилось не очень

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Ferrari попыталась опровергнуть слова Бинотто об уходе из Формулы 1. Получилось не очень
Автор:
, редактор
Соавтор: Антон Погорельский
23 апр. 2020 г., 14:38

В команде уверяют, что ее руководителя неправильно поняли

Сегодня было опубликовано интервью руководителя Ferrari Маттиа Бинотто, в котором говорилось, что команда готова покинуть Формулу 1 в случае дальнейшего понижения потолка бюджета. Однако затем команда разослала заявление, в котором утверждает, что слова Бинотто были неправильно истолкованы газетой The Guardian, которая опубликовала интервью.

В заявлении говорится, что Бинотто не угрожал уходом Ferrari из Ф1, а говорил о возможном расширении гоночной программы Маранелло на другие серии.

«Мы хотели бы прояснить слова из интервью Маттиа Бинотто. Он совсем не имел ввиду возможность ухода Ferrari из Формулы 1. Наоборот, он сказал, что мы не хотим оказаться в ситуации, когда нам придется искать дополнительные варианты для реализации своей гоночной ДНК. Ведь если бюджет еще сократят, это поставит под угрозу сотни рабочих мест. Недопонимание было вызвано ошибочным заголовком, с которым изначально вышла статья», – говорится в заявлении команды.

На момент публикации этой заметки статья в The Giardian озаглавлена так: «Ferrari переоценит будущее в Формуле 1, если бюджетные ограничения будут введены, предупреждает Бинотто». Этот заголовок, а также приведенные в материале цитаты Бинотто однозначно говорят о том, что Ferrari угрожает именно уйти из Формулы 1, а не дополнить свою программу в Ф1 участием в других гоночных сериях. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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