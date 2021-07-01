Ferrari попросила Хэмилтона пропустить Сайнса. И он согласился

По ходу Гран При Штирии между Льюисом Хэмилтоном и Карлосом Сайнсом произошел курьезный инцидент. Пилот Mercedes прошел гонщика Ferrari на круг, но тот через некоторое время решил обогнать его обратно.

Проведение маневра потребовало участия обеих команд: Ferrari обратилась к Mercedes с просьбой пропустить Сайнса. Немецкая команда согласилась, и Карлос смог выйти вперед.

«Это сложная ситуация, – сказал Сайнс. – Я шел шестым, он вторым. Он сражается за титул, а я пытался догнать шедшего пятым Ландо [Норриса]. Сначала я его пропустил, потому что ехал быстрее, чем мог ехать я. Но потом его темп внезапно упал.

Я уже мог ехать быстрее, и застрял в полутора-двух секундах позади. Войди я в зону DRS, попробовал бы сам вернуться в один круг с ним. Но у меня никак не получалось в нее войти, ведь Mercedes не так уж и плох в поворотах.

Потом я внезапно все-таки смог включить DRS и предупредил команду, что вернусь в круг с Льюисом, чтобы попробовать догнать Ландо. А дальше моя команда, Mercedes и FIA отлично поработали, чтобы этот маневр был простым и безопасным.

В итоге, все прошло идеально. Конечно, у меня это заняло 10-15 кругов, но я не стану жаловаться, таковы были обстоятельства».

Ранее Сайнс заявил, что именно потерянное позади Хэмилтона время не дало ему догнать Ландо Норриса и финишировать на пятой позиции вместо шестой.