Ferrari попросила FIA не штрафовать Сайнса за замену мотора, но получила отказ

Карлос Сайнс выбыл из первой тренировки в Лас-Вегасе, когда при проезде по дренажному люку на бульваре Стрип тот не удержался в асфальте и влетел в днище Ferrari.

Машина получила столь серьезные повреждения, что команде пришлось сменить шасси, компоненты силовой установки и коробку передач. При этом, так как сезон уже близится к завершению, новые элементы не уложились в квоту, отведенную каждому гонщику на сезон. В частности, речь идет про пятый блок внутреннего сгорания и третий набор контрольной электроники.

По правилам за подобный перерасход полагается штрафная перестановка по решетке. Ferrari обратилась к судьям FIA с просьбой сделать исключение и в данном случае не применять подобное наказание, так как замена мотора произошла не по вине самой команды.

Однако те ответили отказом. В официальном документе признаются «крайне необычные обстоятельства», однако сказано, что «в регламенте не предусмотрена возможность смягчения штрафных санкций».

Фото: Motorsport Images Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

При этом, по информации Sky Sports, в FIA три часа искали возможность пойти навстречу Скудерии, оставаясь при этом в рамках правил. Однако сделать это в итоге не удалось.

При этом судьи сочли возможным допустить Сайнса и Эстебана Окона, чья машина также получила повреждения в первой сессии, к участию во второй тренировке Гран При – обычно сделать это на новом шасси можно только на следующий день уик-энда после технической инспекции. В этот раз дата сменилась как раз между сессиями, что и дало возможность помочь командам.

Заезды Гран При Лас-Вегаса возобновятся в 13:30 Мск.