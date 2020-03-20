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Формула 1 / Новость

Ferrari попала под атаку Red Bull и McLaren на встрече боссов Ф1

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Ferrari попала под атаку Red Bull и McLaren на встрече боссов Ф1
Автор:
, Главный редактор
20 мар. 2020 г., 12:05

Соперники Скудерии подвергли итальянскую команду чрезвычайно жесткой критике за позицию, которую Ferrari изначально заняла по вопросу о переносе срока введения в действие новых техтребований

Ряд важных для Ф1 решений – к примеру, о переносе на весну обязательных каникул и о введении в действие новых техтребований в 2022 году – был принят на этой неделе на заседании Комиссии FIA по Формуле 1.

В работе этого органа принимают участие все 10 команд – и по сведениям ряда источников, некоторые из представителей выступающих в Ф1 коллективов на последней встрече (которая длилась три с половиной часа) общались друг с другом на повышенных тонах. Так, руководители Red Bull и McLaren – Кристиан Хорнер и Зак Браун соответственно – «жестко раскритиковали» позицию Маттиа Бинотто, возглавляющего Ferrari.

Причиной стала неуступчивость итальянской команды в вопросе о переносе на 2022 год срока введения в действие новых техтребований. По мнению ряда экспертов, Скудерия выступала за сохранение прежних сроков из-за того, что не испытывает уверенности в скорости своего нового болида SF1000. Кроме того, увеличение вдвое сроков работы над новыми машинами понижает шансы, что болид одной из команд окажется на голову быстрее других – таким образом, это частично нивелирует преимущество Ferrari по размеру бюджета.

В итоге Скудерия все-таки уступила нажиму со стороны конкурентов – и решение о введении в действие новых техтребований в 2022 году было принято единогласно.

Еще одним примечательным моментом стало отсутствие на встрече Тото Вольфа – главу Mercedes замещал технический директор команды Джеймс Эллисон. Представители Mercedes говорят, что причиной был насыщенный график Вольфа – однако ряд наблюдателей считают это свидетельством охлаждения отношений между боссом команды и руководством концерна Daimler. Ранее появилась информация, что неделю назад именно звонок из штаб-квартиры концерна заставил Вольфа присоединиться к числу тех, кто проголосовал за отмену Гран При Австралии после отказа команды McLaren принять участие в гонке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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