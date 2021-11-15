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Формула 1 Новости

Ferrari пообещала запустить симулятор до конца сезона

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Калибровка новой установки почти закончена

Ferrari пообещала запустить симулятор до конца сезона

В рамках подготовки к переходу на новый технический регламент Формулы 1 в 2022 году Ferrari серьезно обновила техническое оснащение своей команды. Главным шагом стала постройка нового симулятора, запустить который обещали еще в начале 2021 года.

По словам руководителя команды Маттиа Бинотто, теперь симулятор наконец-то близок к полной готовности.

«Мы проверяем его, – сказал глава Скудерии. – Завершаем доработку, сравниваем данные, полученные на нем и на старом симуляторе.

Мы намерены официально запустить его до конца сезона и использовать для подготовки к одному из Гран При, чтобы к следующему чемпионату он был полностью готов и омологирован».

Длительность работы над новым симулятором Ferrari вызвана его сложностью. В Скудерии решили отказаться от старой системы, которая представляет собой капсулу с кокпитом, экранами и аудиосистемой внутри, установленную на шести гидроопорах.

Вместо этого новый симулятор итальянцев получил «двухступенчатую» конфигурацию, где на верхней платформе закреплен кокпит с теми же шестью опорами, но меньшего размера. При этом сама платформа перемещается в горизонтальной плоскость относительно другой платформы. 

Болид Ferrari на 2022 год разработан еще на старом симуляторе, но вот дорабатываться будет уже на новом. 

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