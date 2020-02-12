Ferrari пообещала своим гонщикам равный статус

Год назад, когда Ferrari начинала свой первый чемпионат с нынешними гонщиками, Феттелю предоставили приоритет над молодым напарником. По ходу сезона-2019 Шарль Леклер несколько раз отказывался работать в интересах своего партнера. По итогам сезона монегаск превзошел обладателя четырех титулов по количеству побед, поулов и очков.

После 2019-го, отражением которого стало столкновение Себа и Шарля в Сан-Паулу, команда изменила подход к работе с пилотами: на презентации, прошедшей в театре города Реджо-Эмилия 11 февраля, глава Ferrari Маттиа Бинотто объявил о равном статусе обоих гонщиков.

«Теперь у Шарля есть годичный опыт работы с нами, – объяснил руководитель команды. – И думаю, что хотя год назад в это же время я назвал Себа нашим первым пилотом, а Шарля – вторым, в прошедшем сезоне они оба доказали, что способны биться за наилучшие результаты. Они будут на одном уровне, так что посмотрим.

Обоим по силам сражаться впереди, насколько это позволяет машина. Так что мы дадим им бороться».

Леклер, со своей стороны, добавил, что постарался сделать верные выводы из событий 2019 года.

«Думаю, события в Бразилии стали уроком для нас обоих, – сказал монегаск. – Так что да, у нас есть право вести борьбу на трассе, но, с другой стороны, мы остаемся напарниками.

Множество людей за сценой работают над машиной, чтобы мы имели возможность добиваться результатов на трассе. И такие вещи, как в Бразилии, не должны происходить.

Я точно извлек уроки, и теперь расстояние между нашими машинами станет чуть больше, чтобы повысить безопасность».

Феттель отметил, что к изменению статусов внутри команды, на его взгляд, привело естественное развитие событий, а не прогресс Леклера.«Я так не считаю, – ответил он на прямой вопрос об успехах напарника. – Думаю, мы все постепенно прибавляли в прошлом году. Это не тот случай, когда у меня была другая подготовка машины. И это важнее всего.

У нас одинаковая техника и одинаковые шансы хорошо провести гонку. И год назад сомнений в этом тоже не было. Думаю, и у Шарля тоже. Так что здесь я не согласен».