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Формула 1 / Новость

Ferrari пообещала серьезные изменения машины и мотора к 2020 году

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Ferrari пообещала серьезные изменения машины и мотора к 2020 году
Автор:
13 дек. 2019 г., 02:00

По словам Маттиа Бинотто, из поражения от Mercedes в прошедшем сезоне его команда постарается сделать верные выводы – и учесть их при подготовке к новому чемпионату.

После двух сезонов, когда Скудерия активно участвовала в споре за титулы, в 2019-м ее гонщики одержали всего три победы по ходу чемпионата, не сумев составить серьезной конкуренции Льюису Хэмилтону и Mercedes. 

2020-й станет для Формулы 1 последним сезоном по прежним правилам, но несмотря на стабильность регламента, в Маранелло пообещали серьезные изменения в конструкции ключевых элементов своей машины.

«Мы переделали, причем весьма серьезно, силовую установку. Это касается архитектуры цилиндра, – рассказал глава команды Маттиа Бинотто на рождественском ужине для прессы. где были и представители Motorsport.com. – Это довольно значительные доработки, которые должны показать, что даже в такой ситуации можно добиться улучшения. Мы ожидаем существенных изменений в двигателе».   

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Моторы Ferrari, по общему мнению, были самыми мощными в 2019 году, однако их превосходство вызвало упреки со стороны соперников в использовании серых зон регламента. 

Также в команде нацелены изменить шасси, добавив ему прижимной силы. Именно из-за ее нехватки Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру на некоторых этапах. особенно до летнего перерыва, было сложно бороться с соперниками. 

«Мы хотим значительно добавить машине прижима, – пояснил Бинотто. – И отдаем себе отчет, что тогда вырастет и лобовое сопротивление. Мы не рассчитываем и дальше иметь то же преимущество на прямых, что и прежде. Впрочем, никогда не знаешь, чем заняты соперники. 

Мы изучили данные и поняли, что точно должны иметь больше прижимной силы. Как было хорошо видно в конце сезона, ее нехватка по-прежнему присутствует. Так что мы работаем над прижимом и, как следствие, готовимся иметь дело с лобовым сопротивлением».

Ferrari уже объявила, что представит машину 2020 года за неделю до начала тестов – 11 февраля будущего года. 

«Ее концепция уже определена, – пояснил глава команды. – Нам еще нужно пройти краш-тесты для омологации, но продувки в аэродинамической трубе сейчас продолжаются».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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