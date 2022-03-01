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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне

Команда пока не планирует существенных обновлений

Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне
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Как ожидается, как минимум Mercedes и Red Bull не стали привозить в Барселону свои самые революционные технические решения, скрыв их от посторонних глаз как минимум до тестов в Бахрейне.

Появились даже слухи, что некоторые из этих обновлений уже расценены FIA как противоречащие духу нового технического регламента: иными словами, штрафовать за них не будут, но запретить могут.

При этом в самой Барселоне среди прочих вовсе неплохо выглядела Ferrari. Глава Mercedes Тото Вольф даже заявил, что по его данным Скудерия лучше всех справилась с доработкой силовой установки под новое топливо Е10 и теперь может похвастаться наивысшей мощностью.

Однако глава Ferrari Маттиа Бинотто, напротив, оценил начальный потенциал своего коллектива достаточно скромно.

«Для начала нам нужно доработать то, что мы уже показали, – сказал Бинотто. – Мы пока далеки от того, чтобы быть быстрейшей командой в чемпионате, и дело не в том, что мы ехали с полными баками или не в режиме полной мощности силовой установки. На тестах мы просто пытались понять машину и научиться выжимать из нее максимум.

Дело даже не только в настройках, но и в том, чтобы наши пилоты научились управлять новым болидом, развивать на нем максимальный темп. Не знаю, что там готовят другие, мы пока работаем с этой конфигурацией».

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