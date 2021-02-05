Ferrari пообещала Илотту участие в тренировках Гран При

Маттиа Бинотто рассказал, что тест-пилот Скудерии получит возможность садиться за руль машины по пятницам
В минувшем сезоне Каллум Илотт уступил в чемпионате Формулы 2 только Мику Шумахеру – однако, в отличие от немца, не получил возможности продолжить карьеру в Ф1. На сезон-2021 гонщик стал официальным тест-пилотом Ferrari.
«У нас есть Мик, который начнет получать опыт Ф1 с Haas, – цитирует Бинотто официальный сайт Ф1. – Также у нас много молодых пилотов в Ф2, прежде всего Роберт Шварцман. И еще Каллум Илотт, который станет тест-пилотом, будет работать на симуляторе и участвовать в тренировках».
Бинотто не уточнил, какую именно машину предстоит пилотировать Каллуму и на скольких Гран При сядет за руль. Но почти наверняка речь идет об Alfa Romeo – сама Скудерия традиционно не меняет пилотов по ходу этапов, а за Haas в новом сезоне поедут два дебютанта, Шумахер и Никита Мазепин, оставлять которых без тренировок было бы неразумно.