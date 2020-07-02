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Формула 1 / Новость

Ferrari получила «сертификат гендерного равенства»

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Ferrari получила «сертификат гендерного равенства»
Автор:
, Главный редактор
2 июл. 2020 г., 13:56

Автопроизводитель получил официальное подтверждение, что уровень оплаты труда в компании (и гоночной команде) не зависит от пола

Компания Ferrari прошла процедуру подтверждения гендерного равенства и получила т.н. сертификат равной оплаты. Документ официально подтверждает, что при работе на идентичных должностях сотрудники итальянского автопроизводителя получают одинаковую зарплату вне зависимости от пола.

Упомянутый сертификат выдается специально созданным для этой цели фондом, офис которого находится в Швейцарии. Основанием для выдачи являются результаты исследования, которое в течение восьми месяцев проводят специалисты аудиторской фирмы PwC по методике, одобренной Еврокомиссией. Ferrari стала первым в Италии обладателям сертификата.

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На 31 декабря прошлого года женщины составляли 14 % из 4 285 сотрудников Ferrari. Представители компании отмечают, что тремя годами раньше этот показатель был заметно ниже – 11,5 %.   

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Об этой статье

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Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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