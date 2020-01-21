Ferrari покажет новую машину в театре
Скудерия объявила точное время и место презентации нового автомобиля.
Ferrari покажет новую машину вечером во вторник 11 февраля в 20:30 по московскому времени – в это время поднимется занавес, за которым будет стоять новая машина.
Мероприятие пройдет в театре Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилия и будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях команды.
В Ferrari объяснили, что выбрали Реджо-Эмилию, потому что 223 года назад именно в этом городе был придуман триколор, который затем был принят в качестве флага Италии.
Возможно, в ливрее нового автомобиля будут сильнее отражены цвета итальянского флага – на это намекает не только выбор места, но и посыл короткого пресс-релиза команды с заголовком «Презентация автомобиля Ferrari 2020 года пройдет там, где родился "Триколор"».
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Ники Лауда, Ferrari 312T, 1974 год
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Ники Лауда, Ferrari 312T2, 1977 год
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Фотограф: Эрколе Коломбо
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Ferrari покажет новую машину в театре
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