Ferrari покажет новую машину в театре

Ferrari покажет новую машину вечером во вторник 11 февраля в 20:30 по московскому времени – в это время поднимется занавес, за которым будет стоять новая машина.

Мероприятие пройдет в театре Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилия и будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях команды.

В Ferrari объяснили, что выбрали Реджо-Эмилию, потому что 223 года назад именно в этом городе был придуман триколор, который затем был принят в качестве флага Италии.

Возможно, в ливрее нового автомобиля будут сильнее отражены цвета итальянского флага – на это намекает не только выбор места, но и посыл короткого пресс-релиза команды с заголовком «Презентация автомобиля Ferrari 2020 года пройдет там, где родился "Триколор"».