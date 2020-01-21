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Формула 1 / Новость

Ferrari покажет новую машину в театре

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Ferrari покажет новую машину в театре
Автор:
21 янв. 2020 г., 14:20

Скудерия объявила точное время и место презентации нового автомобиля.

Ferrari покажет новую машину вечером во вторник 11 февраля в 20:30 по московскому времени – в это время поднимется занавес, за которым будет стоять новая машина.

Мероприятие пройдет в театре Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилия и будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях команды.

В Ferrari объяснили, что выбрали Реджо-Эмилию, потому что 223 года назад именно в этом городе был придуман триколор, который затем был принят в качестве флага Италии.

Возможно, в ливрее нового автомобиля будут сильнее отражены цвета итальянского флага – на это намекает не только выбор места, но и посыл короткого пресс-релиза команды с заголовком «Презентация автомобиля Ferrari 2020 года пройдет там, где родился "Триколор"».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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