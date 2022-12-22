Ferrari покажет машину 2023 года в День влюбленных
Скудерия застолбила для презентации дату 14 февраля
Официальное имя алой машины с внутренним индексом 675 пока не названо, а вот момент ее «выхода в свет» уже определен – это произойдет во вторник 14 февраля в Маранелло.
«Это будет день всех влюбленных …в Скудерию, – говорится в официальном заявлении. – Мы покажем машину 2023 года в День святого Валентина».
Для Фредерика Вассера официальная церемония станет первой в роли главы Скудерии – француз сменил на командном мостике уволенного Маттиа Бинотто. Гонщиками Ferrari третий год подряд будут Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
После второго места по итогам прошедшего чемпионата в команде решили отказаться от радикальных переделок шасси, сконцентрировав внимание на его слабых местах.
Раньше всех в Ф1 дату презентации назвали в Aston Martin – 13 февраля.
Единственная серия предсезонных тестов состоится в Бахрейне 23-25 февраля, там же 5 марта пройдет первая гонка нового чемпионата мира.
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