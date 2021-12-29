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Формула 1 Новости

Ferrari показала новый логотип

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, редактор

Компания представила лого, посвященное своему юбилею

Ferrari показала новый логотип

Ferrari обновила логотип на 75-й юбилей компании. Он выполнен в красном и белом цветах с большой цифрой «75» в основе дизайна. В презентации на сайте показано, что логотип в том числе посвящен людям, работающим в Ferrari: в ролике жеребец «оживает» благодаря законченной мозаике из лиц сотрудников.

 

Возможно, Ferrari в том числе решит назвать свою машину в Ф1 в честь юбилея, SF75, но пока что это лишь предположения от болельщиков. 

Ранее сообщалось, что автомобиль 2022 года представят в середине февраля. 

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