Ferrari показала новый логотип

Ferrari обновила логотип на 75-й юбилей компании. Он выполнен в красном и белом цветах с большой цифрой «75» в основе дизайна. В презентации на сайте показано, что логотип в том числе посвящен людям, работающим в Ferrari: в ролике жеребец «оживает» благодаря законченной мозаике из лиц сотрудников.

Возможно, Ferrari в том числе решит назвать свою машину в Ф1 в честь юбилея, SF75, но пока что это лишь предположения от болельщиков.

Ранее сообщалось, что автомобиль 2022 года представят в середине февраля.