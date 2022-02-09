Ferrari показала новую униформу. Она красно-черная
Скудерия анонсировала фирменные цвета для Формулы 1 на 2022 год
В этом году итальянская компания отвечает свое 75-летие. В честь этой даны она даже обновила собственный логотип, сделав акцент на черном цвете – фирменный гарцующий жеребец теперь изображен вовсе не на фоне прежнего алого геральдического щита.
Также именно черный теперь будет представлен на униформе команды Ф1 – хотя на опубликованном фото изображены лишь Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом, наверняка у механиков и другого персонала будут те же цвета.
Также можно ожидать, что черный появится в ливрее новой машины F1-75. Ее презентацию Скудерия проведет 17 февраля.
Год назад команда финишировала третьей в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы.
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