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Формула 1 / Гран При Бельгии / Новость

Ferrari показала худший результат за 10 лет. Но Бинотто не уйдет

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Ferrari показала худший результат за 10 лет. Но Бинотто не уйдет
Автор:
, редактор

Хуже вчерашнего Скудерия за 70 лет выступала лишь однажды. Но Бинотто верит в будущее

Если первые пять Гран При 2020 года в исполнении Ferrari можно было назвать дном, то вчера команда его пробила. Став 13-м и 14-м Себастьян Феттель и Шарль Леклер показали второй худший результат в истории команды.

Конечно, у Скудерии было достаточно случаев, когда ни одна машина не добиралась до финиша. И даже тех, когда оба пилота выбивали друг друга. С этой точки зрения трудно решить, что хуже: вчерашняя Бельгия или прошлогодняя Бразилия. Но если брать лишь те гонки, где оба пилота из Маранелло добрались до финиша (не попали в протокол, но именно пересекли финишную черту), то хуже Спа-2020 команда выступила лишь раз в истории.

Это было чуть больше десяти лет назад, на Гран При Великобритании-2010, когда Фернандо Алонсо и Фелипе Масса стали 14-м и 15-м соответственно. Больше ни разу в истории два болида Ferrari ниже 12-го места на финишировали.

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Но десять лет назад у команды хотя бы было оправдание – Фернандо Алонсо заработал проезд по пит-лейну за нечестную борьбу с Робертом Кубицей. Но отбывать штраф пришлось сразу после заезда сейфти-кара, что существенно усилило наказание. 

Вчера же никаких оправданий не было: машина просто не ехала. Однако Маттиа Бинотто, который возглавляет команду с 2019 года, отказался взять всю ответственность на себя: «Виновата вся команда и я, как руководитель. Подходящий ли я человек на этот пост, решать не мне. Останусь я или нет? Я делаю все для этого».

Что касается изменения ситуации, то Бинотто больших надежд не питает: «Мотор на этот сезон заморожен, так что с ним мы ничего поделать не можем. Мы работаем над ним на следующий сезон, на стенде виден прогресс.

С разработкой машины тоже есть ограничения, так каков наш план? Главный план – сосредоточиться на следующий сезонах. Не только на 2021-м, но и на 2022-м».

Что же, может, через два года нынешнее сосредоточение и даст свои плоды. Вот только не успеет ли до этого Скудерия обновить собственный антирекорд? Например, в 1000-й гонке в своей истории. Вчера они были к этому очень близки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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