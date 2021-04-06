Ferrari поймет возможности мотора через четыре этапа

Сезон-2020 стал для Ferrari самым неудачным в XXI веке – во многом потому, что вслед за соглашением с FIA итальянская команда внезапно утратила былую мощь своих двигателей.

Однако к нынешнему чемпионату в Маранело серьезно доработали силовую установку, и на первом Гран При в Бахрейне пилоты команды уверенно держались в десятке, в итоге финишировав на шестой и восьмой позициях.

Спортивный директор Лоран Мекис отметил, что сам факт прогресса не вызывает вопросов, однако для более точной оценки того, чего удалось добиться, потребуется дождаться конца весны или начала лета.

«Мы прибавили, сомнений в этом нет, – сказал он на медиа-сессии в Сахире. – И нам нравится то, что мы видим.

Но во-первых, всегда нужно поработать, чтобы получить от мотора максимум на трассе. Здесь, в Бахрейне, особенные условия. Приходится ездить и в разгар дня по самой жаре, и ночью.

Безусловно, мы знаем точные цифры о работе силовой установки. Но много ли говорят эти цифры, когда остальные тоже прогрессируют?

Думаю, самые точные ответы можно получить из анализа квалификации. Особенность этих оценок в том, что необходимо провести несколько квалификаций, и только тогда цифры можно будет назвать надежными. Лишь после этого можно будет говорить, где мы находимся в сравнении с соперниками и кто как поработал за зиму.

Думаю, это потребует двух, трех, возможно четырех квалификаций».

Глава команды Маттиа Бинотто отметил, что выступления клиентов Ferrari подтверждают изменения двигателя к лучшему: «Приятно видеть, что Sauber (Alfa Romeo – прим.ред.) и Haas тоже прогрессируют.

Про нас можно сказать, что эффективность аэродинамики заметно выросла, а корреляция стала лучше. Мы постарались улучшить и мотор, и автомобиль в целом. Так что речь идет не о каком-то узле или области – теперь все вместе работает успешнее».