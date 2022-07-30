Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тренировках Гран При

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Вице-чемпион Формулы 2 прошлого сезона Роберт Шварцман примет участие в официальных тренировочных сессиях двух Гран При текущего чемпионата Ф1 – об этом Мекис рассказал в ходе пресс-конференции в Будапеште.

Согласно правилам, каждая команда обязана по ходу сезона использовать молодых пилотов в как минимум двух практиках – и в случае с Ferrari это будет слушатель ее Академии Шварцман. Согласно регламенту, Роберт должен по разу сменить за рулем и Шарля Леклера, и Карлоса Сайнса. На каких именно этапах отработает экс-пилот Ф2, пока неизвестно.

«В нашем случае это будет Роберт Шварцман, он проедет две первые тренировки за нас, но мы не решили на каких этапах это будет», – сказал Мекис, отвечая на вопрос Motorsport.com.

Лоран подтвердил, что скорее всего Ferrari не будет менять основных гонщиков на городской трассе в Сингапуре, где им важно провести полный уик-энд. Однако тесты новых шин Pirelli, которые должны пройти в рамках тренировок на этапах ближе к концу сезона, на планы Ferrari не повлияют.

«Мы не будем выбирать для этого гонки вроде Сингапура, где основным пилотам нужно больше времени на трассе, – сказал Мекис, – но я не думаю, что для нас будет проблемой сделать это [посадить за руль Шварцмана] во время уик-энда на одной из трасс, где у нас потом будут тесты Pirelli».

Ранее Маттиа Бинотто заявил, что в этом году Шварцман использует гоночную лицензию Израиля.