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Формула 1 / Аналитика

Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила

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Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила
Автор:
, Ответственный редактор

Российский протеже Скудерии вместе с Антонио Фуоко проведет за рулем SF1000 однодневную сессию в Абу-Даби после завершения сезона

Ferrari назвала свой состав на предстоящие юниорские тесты Формулы 1. 15 декабря на «Яс-Марине» одну из алых машин будет пилотировать Роберт Шварцман, вторую – Антонио Фуоко. Для гонщика из Санкт-Петербурга эти заезды станут дебютом за рулем машины Ф1 актуального поколения в официальной сессии. 

Кроме того, другой слушатель Академии Ferrari Каллум Илотт примет участие в тех же тестах в составе Alfa Romeo.

Антонио Фуоко, Scuderia Ferrari

Антонио Фуоко, Scuderia Ferrari

Фото: Пресс-служба Ferrari

В данном случае куда важнее самого объявления те выводы, которые можно из него сделать. Во-первых, объявление о тестах Шварцмана почти однозначно говорит о том, что ранее обещанные Роберту пятничные заезды на Гран При Абу-Даби не станут реальностью.

После того, как аналогичные заезды Мика Шумахера и Илотта на «Нюрбургринге» не состоялись из-за плохой погоды, а Роберт Кубица объявил о планах вернуться за руль Alfa Romeo в тренировках финальных Гран При, Шварцману просто не осталось места в очереди из желающих сесть за руль. И тесты станут для него своеобразной компенсацией.

Кроме того, довольно странно, что Скудерия не объявила о планах своей главной молодой звезды – Шумахера-младшего. Это может служить еще одним доказательством популярной версии о скором объявлении о контракте немца с Haas на 2021 год. После этого анонса будет подтверждено и выступление Мика на молодежных тестах в составе своей новой команды. 

Ранее Ferrari уже организовала для Шумахера, Илотта и Шварцмана тесты на машине 2018 года. Вскоре всех троих еще ждет двойной финал сезона Формулы 2 в Бахрейне, где им предстоит бороться за баллы Суперлицензии с другими претендентами – в том числе Никитой Мазепиным и Юки Цунодой.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Антонио Фуоко , Роберт Шварцман
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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