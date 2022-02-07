Ferrari подразнила тизером машины 2022 года

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В социальных сетях Ferrari выложила маленькую картинку, на которой сбоку изображена передняя часть автомобиля, – правда, к сожалению, детали разглядеть практически невозможно.

Как оказалось позже, Скудерия заодно сделала довольно традиционный для команд хитрый маневр: если осветлить фотографию, то внизу можно увидеть подпись о том, что это изображение никакого отношения к новому автомобилю не имеет.

Таким образом коллектив пытается подогреть интерес к презентации, которая состоится 17 февраля. Напомним, что автомобиль Ferrari 2022 года будет называться F1-75 в честь юбилея компании. Ранее Скудерия представляла обновленный логотип, выполненный в красном, белом и черном цветах с большой цифрой «75» в основе дизайна.