Ferrari подразнила тизером машины 2022 года
Но на фото оказался всего лишь концепт
В социальных сетях Ferrari выложила маленькую картинку, на которой сбоку изображена передняя часть автомобиля, – правда, к сожалению, детали разглядеть практически невозможно.
Как оказалось позже, Скудерия заодно сделала довольно традиционный для команд хитрый маневр: если осветлить фотографию, то внизу можно увидеть подпись о том, что это изображение никакого отношения к новому автомобилю не имеет.
Таким образом коллектив пытается подогреть интерес к презентации, которая состоится 17 февраля. Напомним, что автомобиль Ferrari 2022 года будет называться F1-75 в честь юбилея компании. Ранее Скудерия представляла обновленный логотип, выполненный в красном, белом и черном цветах с большой цифрой «75» в основе дизайна.
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