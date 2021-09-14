Так как регламент позволяет использовать по ходу сезона Формулы 1 три силовые установки, производители обычно заранее планируют, на каких Гран При по ходу чемпионата будет произведена замена.

Причем речь идет не просто о замене отработавшего ресурс двигателя на новый, а о смены спецификации и повышении эффективности. Разумеется, события на трассах порой вынуждают менять планы, но как правило подобные обновления планируются примерно после одной трети и двух третей сезона.

Ferrari, как стало известно Motorsport.com, подготовит финальную спецификацию мотора к Гран При Турции, который должен пройти 8-10 октября. При этом в этой версии будут опробованы решения, которые готовятся для существенно измененного двигателя 2022 года.

После домашней гонки в Монце, где пилоты Скудерии заняли только четвертое и шестое места, глава команды Маттиа Бинотто упомянул нехватку мощности по сравнению с главными соперниками, оценив ее в 20 л.с. По мнению ряда экспертов, реальная цифра даже больше, так как по времени лучшего круга в гонке Шарль Леклер уступил победившему Даниэлю Риккардо полсекунды.

При этом важно помнить, что в Маранелло по-прежнему расплачиваются за неверные технические решения перед сезоном-2020, когда именно скорость на прямых была ахиллесовой пятой алых машин. Исправить ситуацию – да и то отчасти – удалось этой зимой благодаря жетонам доработок.

В итоге нынешняя SF21 набирала в Монце 341,8 км/ч. Это лишь 16-й результат в пелотоне – более чем скромный в сравнении с 362 км/ч у Aston Martin Себастьяна Феттеля.

После гонки Бинотто спросили, почему бы именно итальянский этап не выбрать для перехода на более мощные двигатели.

«Они пока не готовы, – признался Маттиа. – Если бы правила не ограничивали доработки, мы бы наверняка успели к этому этапу. А так сможем поставить, как только они будут готовы».

Он пояснил: «Работы, которые идут сейчас, ориентированы уже на 2022 год. Конечно, мы стараемся добиться результата как можно скорее – это не просто даст преимущество на трассах, но и позволит собрать важные данные для будущего сезона. Надеюсь, новая версия появится в ближайших гонках».

Босс Скудерии не стал вдаваться в детали, но источники сообщили, что обновление мотора состоится на Гран При Турции. Изменения затронут гибридную систему, а в Shell подготовят улучшенное топливо и смазку.

В Маранелло ожидают, что это добавит силовой установке в общей сложности около десятка лошадиных сил, также можно ждать определенного выигрыша от снижения массы.

В теории новые моторы можно было бы успеть привезти и в Сочи, но команда не хочет делать этого без тестового «пробега» в 7500 км на стенде, необходимого по соображениям надежности.