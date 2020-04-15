Ferrari подготовит к первой гонке доработанную версию мотора

Пока нет полной определенности с тем, когда же стартует новый сезон Формулы 1, но общий ход мировой борьбы с коронавирусом еще позволяет рассчитывать на проведение Гран При Великобритании в середине июля – спустя четыре месяца после того, как должна была состояться дебютная гонка, не столкнись мир с эпидемией.

Понятно, что без работы на трассе командам Ф1 не получить дополнительные данные, однако многие обновления были заложены в программу работы еще по итогам тестов.

В частности, Ferrari собирается улучшить аэродинамику своей машины SF1000 и повысить мощность ее мотора с индексом 065.

Это приведет к интересной ситуации: на зимних тестах гонщики Скудерии использовали предварительную – так называемую нулевую – версию силовой установки. На Гран При Австралии команда привезла вариант 065/1, однако в итоге он так и не будет задействован, так как сейчас в разработке уже 065/2.

Пока двери базы в Маранелло закрыты по распоряжению правительства Италии, но когда будет разрешено возобновить деятельность – времени для завершения работы над новой версией должно хватить. В Ferrari сейчас выстраивают свои графики, исходя из варианта возобновления гонок уже в Австрии в первый уик-энд июля.

По слухам, департаменту двигателей удалось разработать головку блока, которое выдерживает более высокое давление в камерах сгорания. Полученная в результате прибавка оценивается в 20 л.с., что должно покрыть потери, вызванные недавними ограничительными действиями FIA.

Впрочем, сама по себе способность головки блока выдерживать повышенное давление не делает двигатель мощнее. И откуда именно берутся те самые дополнительные 20 сил – информации пока нет. Можно предположить, что эту прибавку обеспечивает доработанный состав топлива Shell или оптимизация процесса впрыска топлива в цилиндры.

Какие изменения произойдут в аэродинамике автомобиля, сказать сложнее. Можно лишь предположить, что они будут в первую очередь направлены на улучшение поведения машины на длинных сериях кругов – именно гоночная конфигурация вызывала больше всего вопросов по итогам тестов.