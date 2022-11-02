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Формула 1 Аналитика

Ferrari подготовила прототип мотора 2023 года

Хотя работа над силовыми установками и заморожена до конца 2025 года, производители вправе совершенствовать их, если речь идет о вопросах надежности

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Ferrari подготовила прототип мотора 2023 года
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Для Ferrari нынешний сезон Ф1 – в особенности, первая его половина – прошли под знаком множества обидных отказов двигателя. Алая машина, построенная по новому регламенту, вышла быстрой, но отказы силовых установок в Барселоне, Баку и Шпильберге стоили команде множества потерянных очков. 

Двигатель, построенный по так называемой «супербыстрой» схеме сгорания, был разработан командой к сезону-22 и позволил сократить отставание по мощности от Mercedes и Honda/Red Bull до того, как FIA ввела полную заморозку – она вступила в силу с первого Гран При, а гибридные компоненты можно было дорабатывать до 1 сентября.

При этом в команде не скрывали, что прежде всего стремятся получить мощный мотор, который позволит на равных бороться с соперниками. В правилах было сказано, что дорабатывать силовые установки будет запрещено – за исключением работ по повышению их надежности. 

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, едет на пит-лейн с отказавшим мотором

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, едет на пит-лейн с отказавшим мотором

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пока с долговечностью есть явные проблемы. В теории каждый из моторов в Ф1 должен  отработать по семь-восемь Гран При, только так можно преодолеть сезон без штрафов. Но в реальности на многих машинах пелотона нормы расхода компонентов сейчас уже превышены в два раза. За два этапа до конца чемпионата только три пилота остаются в рамках лимита – это Себастьян Феттель и Лэнс Стролл из Aston Martin и Даниэль Риккардо из McLaren.

Отсюда, кстати, следует, что лучше всего дела с надежностью обстоят у Mercedes. Хотя для самой команды это лишь крохотная ложка меда в огромной бочке дегтя. 

Если возвращаться к Ferrari, то Шарль Леклер использует сейчас шестую силовую установку, которую получил в Остине, у Карлоса Сайнса еще с Монцы стоит пятая (поговаривают, что в Сан-Паулу ее тоже могут заменить). 

Между тем, последний мотор, который Леклеру поставили в Техасе, содержал решения для 2023 года. Вся его архитектура осталась прежней, как того требует омологация, а вот материалы и методы их обработки стали иными. В команде рассчитывают, что это позволит повысить срок службы.  

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

«В Остине мы установили доработанный мотор, – подтвердил Маттиа Бинотто. – Вообще, всякий раз, когда мы ставим новый двигатель на машину Шарля или Карлоса, то пытаемся использовать в нем улучшения, повышающие надежность, пусть даже не радикально. И те решения, которые были использованы в последней версии для Шарля, предназначены для будущего года».

Маттиа добавил, что пока речь идет именно о небольших доработках. Но вопрос надежности стоит для команды очень остро. Источники говорят, что летом мотористы были вынуждены несколько снизить мощность, чтобы избежать новых сходов. 

В Скудерии с оптимизмом ждут нового сезона. Есть информация, что в Маранелло уже собрали прототип двигателя 2023 года – который содержит и те решения, что еще не использовались в реальных Гран При.

После поражения в этом году команда полна желания взять реванш. К сожалению, подготовка любых обновлений для мотора занимает гораздо больше времени, чем в случае аэродинамических или механических компонентов. Но в Ferrari рассчитывают, что сделали верные выводы из случившегося и больше не огорчат своих болельщиков. 

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