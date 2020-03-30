Ferrari подарила врачам Модены машину скорой помощи. Довольно медленную

Компания опубликовала в своем твиттере пост о том, что сделала подарок службе скорой помощи Модены. Автомобиль будет использоваться для борьбы с коронавирусом.

На фото изображен вовсе не спорткар, а итальянский фургон FIAT Ducato. По фотографиям сложно распознать модификацию, но это точно версия со средней высотой крыши и средней колесной базой. Для такой версии в Италии предлагается ряд силовых установок, самой мощной из которых является 177-сильный дизель объемом 2,3 литра. Этот мотор обеспечивает максимальную скорость в 171 км/ч. Для сравнения в США FIAT Ducato продается под маркой Ram и оснащается 282-сильным, 3,6-литровым V6 от Jeep Grand Cherokee.

В последние дни большинство команд Формулы 1 используют свои производственные мощности для выпуска медицинского оборудования. В первую очередь это детали для производства аппаратов искусственной вентиляции легких.