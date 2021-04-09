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Формула 1 / Новость

Ferrari подарила Леклеру машину, на которой тот выиграл в Монце

Автор:
, Ответственный редактор

В пятницу монегаск поделился в социальных сетях своей радостью от особенного подарка

Ferrari подарила Леклеру машину, на которой тот выиграл в Монце

Шарль Леклер перешел в Ferrari перед сезоном 2019 года – многие называли решение доверить молодому пилоту алую машину последней волей безвременно ушедшего босса компании Серджио Маркионне. 

И хотя поначалу в Скудерии открыто говорили, что внутренний приоритет будет у четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, уже к лету стало ясно, что именно Леклер выглядит быстрейшим из двух гонщиков. 

Он одержал свою первую победу в Спа – но тот уик-энд оказался омрачен гибелью пилота Ф2 Антуана Юбера. Потому даже более памятным получился успех монегаска в Монце, где его приветствовала восторженная толпа тифози, а Феттель даже не попал на подиум.

Ferrari подарила SF90 Шарлю Леклеру

Ferrari подарила SF90 Шарлю Леклеру

В пятницу утром Леклер написал в социальных сетях, что получил от Ferrari особый подарок. Как оказалось, команда передала гонщику то самое шасси SF90, которое он использовал осенью 2019-го в Монце. 

Та победа до сих пор остается для Шарля последней – в минувшем сезоне форма Скудерии не оставила монегаску шансов финишировать выше второго места, а сезон-2021 он начал с шестого результата в Бахрейне. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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