Шарль Леклер перешел в Ferrari перед сезоном 2019 года – многие называли решение доверить молодому пилоту алую машину последней волей безвременно ушедшего босса компании Серджио Маркионне.

И хотя поначалу в Скудерии открыто говорили, что внутренний приоритет будет у четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, уже к лету стало ясно, что именно Леклер выглядит быстрейшим из двух гонщиков.

Он одержал свою первую победу в Спа – но тот уик-энд оказался омрачен гибелью пилота Ф2 Антуана Юбера. Потому даже более памятным получился успех монегаска в Монце, где его приветствовала восторженная толпа тифози, а Феттель даже не попал на подиум.

Ferrari подарила SF90 Шарлю Леклеру

В пятницу утром Леклер написал в социальных сетях, что получил от Ferrari особый подарок. Как оказалось, команда передала гонщику то самое шасси SF90, которое он использовал осенью 2019-го в Монце.

Та победа до сих пор остается для Шарля последней – в минувшем сезоне форма Скудерии не оставила монегаску шансов финишировать выше второго места, а сезон-2021 он начал с шестого результата в Бахрейне.