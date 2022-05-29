Ferrari подала протест на пересечение Максом линии на выезде из боксов

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Выезжая с пит-лейна на сликах после пит-стопа на 22-м круге, Макс Ферстаппен направил машину по диагонали и левыми колесами наехал на желтую линию, ограничивающую коридор для возвращающихся на трассу пилотов.

Это позволило голландцу eдержать позади своего главного соперника в общем зачете, Шарля Леклера из Ferrari. По записи с бортовой камеры – эти кадры попали в трансляцию гонки – сложно сделать вывод, пересек ли Макс линию. С внешних камер этот момент так и не показали.

Судьи FIA прямо по ходу дистанции изучили этот эпизод и не увидели в нем ничего, что заслуживало бы дополнительного рассмотрения.

Схожий эпизод был и у победителя гонки Серхио Переса. Уже после финиша FIA сообщила, что вызывает обоих пилотов для разбирательства.

Руководитель RBR Кристиан Хорнер сообщил, что Ferrari подала протест на этот эпизод гонки. Это произошло прямо по ходу медиа-брифинга, когда британцу позвонил тим-менеджер команды Джонатан Уитли.

Примерно в то же время глава Скудерии Маттиа Бинотто выразил свою точку зрения в эфире Sky Sports: «Ferrari разочарована. Мы считаем, что имело место явное нарушение правил обоими пилотами Red Bull, они заехали на желтую линию, покидая боксы.

Они не подъехали к ней вплотную, а именно наехали колесами. Согласно [Международному] спортивному кодексу это уже считается пересечением.

Были специальные разъяснения по этому поводу в Турции в 2020 году, можно посмотреть заметки руководителя гонки с того этапа. То есть наезд на линию – это уже нарушение.

Любая команда должна следовать указаниям руководителя гонок. Это не вызывает сомнений, потому мы намерены получить разъяснения от FIA».

Хорнер объяснил, что по мнению Red Bull Ферстаппен ничего не нарушил: «Мы изучили все доступные записи». На уточняющий вопрос, были ли у команды какие-то дискуссии с FIA по этому поводу, он ответил отрицательно.

Сам Макс рассказал, что машину потащило вбок из-за слишком агрессивного разгона на сырой трассе.

«Мне нужно было [атаковать], – отметил действующий чемпион. – Иначе он обошел бы меня. У меня еще не было нормального зацепа. Выезд из боксов доставил огромное удовольствие за всю гонку, так как мне очень хотелось остаться впереди».

Продолжение: Судьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull