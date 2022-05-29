Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы Следующая / Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок
Формула 1 / Гран При Монако Новость

Ferrari подала протест на пересечение Максом линии на выезде из боксов

Как рассказал руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер, соперники из Скудерии оспорили действия судей при оценке действий Ферстаппена и Серхио Переса

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Ferrari подала протест на пересечение Максом линии на выезде из боксов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Выезжая с пит-лейна на сликах после пит-стопа на 22-м круге, Макс Ферстаппен направил машину по диагонали и левыми колесами наехал на желтую линию, ограничивающую коридор для возвращающихся на трассу пилотов. 

Это позволило голландцу eдержать позади своего главного соперника в общем зачете, Шарля Леклера из Ferrari. По записи с бортовой камеры – эти кадры попали в трансляцию гонки – сложно сделать вывод, пересек ли Макс линию. С внешних камер этот момент так и не показали. 

Примерно в то же время глава Скудерии Маттиа Бинотто выразил свою точку зрения в эфире Sky Sports: «Ferrari разочарована. Мы считаем, что имело место явное нарушение правил обоими пилотами Red Bull, они заехали на желтую линию, покидая боксы.  

Они не подъехали к ней вплотную, а именно наехали колесами. Согласно [Международному] спортивному кодексу это уже считается пересечением.  

Были специальные разъяснения по этому поводу в Турции в 2020 году, можно посмотреть заметки руководителя гонки с того этапа. То есть наезд на линию – это уже нарушение.

Любая команда должна следовать указаниям руководителя гонок. Это не вызывает сомнений, потому мы намерены получить разъяснения от FIA».

Хорнер объяснил, что по мнению Red Bull Ферстаппен ничего не нарушил: «Мы изучили все доступные записи». На уточняющий вопрос, были ли у команды какие-то дискуссии с FIA по этому поводу, он ответил отрицательно. 

Сам Макс рассказал, что машину потащило вбок из-за слишком агрессивного разгона на сырой трассе. 

«Мне нужно было [атаковать], – отметил действующий чемпион. – Иначе он обошел бы меня. У меня еще не было нормального зацепа. Выезд из боксов доставил огромное удовольствие за всю гонку, так как мне очень хотелось остаться впереди». 

ПродолжениеСудьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы
Предыдущая новость

Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы
Следующая новость

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Судьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull Гран При Монако
Формула 1

Судьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull

Заявка Andretti не убедила босса Ф1 в необходимости 11-й команды Гран При Монако
Формула 1

Заявка Andretti не убедила босса Ф1 в необходимости 11-й команды

Хэмилтон: Должно же невезение когда-то прекратиться Гран При Монако
Формула 1

Хэмилтон: Должно же невезение когда-то прекратиться

Ferrari Больше от
Ferrari
Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок Гран При Монако
Формула 1

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок

Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы Гран При Монако
Формула 1

Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы

Ferrari заменила коробку передач на машине Сайнса после аварии Гран При Монако
Формула 1

Ferrari заменила коробку передач на машине Сайнса после аварии

Самое важное:

Судьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull
Формула 1 Формула 1

Судьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок
Формула 1 Формула 1

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок

Ferrari подала протест на пересечение Максом линии на выезде из боксов
Формула 1 Формула 1

Ferrari подала протест на пересечение Максом линии на выезде из боксов

Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы
Формула 1 Формула 1

Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.