Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии
Формула 1 Новость

Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению Маттиа Бинотто, после введения лимита бюджетов Формуле 1 стоит пересмотреть подход к некоторым вопросам

Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии

Глава Скудерии предложил радикальную идею, катализаторами которой стали недавние аварии в Сильверстоуне и Будапеште.

После того, как на британском Гран При столкнулись Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, в Red Bull оценили затраты на восстановлений разбитой машины почти в два миллиона долларов и призвали боссов спорта каким-то образом учесть столь значительные непредвиденные траты в бюджетных правилах.

Бинотто пошел дальше – по его словам, в нынешней ситуации оплачивать ремонт должна та команда, чем пилот назван виновником столкновения. 

«Думаю, это повод для обсуждения с другими участниками чемпионата, FIA и Ф1 в самом ближайшем будущем, – объяснил итальянец после финиша гонки на «Хунгароринге». – Если ты невиновен, то тратить на ремонт такие суммы из собственного бюджета в условиях ограничений крайне нежелательно.

Надо ли вводить возможность дополнительных расходов? Я считаю, это не решение. Как по мне, такие вещи очень сложно контролировать.

Но вот что можно рассмотреть, это ситуацию, когда гонщик виновен в столкновении, и его команда обязана оплатить другим стоимость ремонта. Это заодно повысит и ответственность пилотов».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер добавил: «Это жестоко в условиях лимита. Из-за аварий приходится перераспределять деньги и тратить их на то, что не было запланировано.

Мне кажется, FIA должна очень внимательно изучить эту ситуацию».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии

Предыдущая новость

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

3 ч
2
Формула 1

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии

2 ч
3
Формула 1

Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии

1 ч
4
Формула 1

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

4 ч
5
Формула 1

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

1 дн
Самое важное:
Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии
Формула 1

Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии

1 ч
Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии
Формула 1

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии

2 ч
Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас
Формула 1

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

3 ч
«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру
Формула 1

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

4 ч
Mercedes пригласила Расселла на тесты
Формула 1

Mercedes пригласила Расселла на тесты

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Хэмилтону помешал в Венгрии прошлогодний Covid Гран При Венгрии
Формула 1

Хэмилтону помешал в Венгрии прошлогодний Covid

Не прокатило. Как самодельные доказательства не помогли Red Bull в суде Гран При Великобритании
Формула 1

Не прокатило. Как самодельные доказательства не помогли Red Bull в суде

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность
Формула 1

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

Ferrari Больше от
Ferrari
Сайнс должен был помочь Алонсо биться с Хэмилтоном? Слово Alpine Гран При Венгрии
Формула 1

Сайнс должен был помочь Алонсо биться с Хэмилтоном? Слово Alpine

«Просто невообразимо». Бинотто разнес соперников после Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

«Просто невообразимо». Бинотто разнес соперников после Венгрии

Завал на старте в Венгрии: видео, 13 фото и цитаты пилотов Гран При Венгрии
Формула 1

Завал на старте в Венгрии: видео, 13 фото и цитаты пилотов

Самое читаемое Сегодня

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас
Формула 1 Формула 1

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии

Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии
Формула 1 Формула 1

Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру
Формула 1 Формула 1

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место
Формула 1 Формула 1

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

Mercedes пригласила Расселла на тесты
Формула 1 Формула 1

Mercedes пригласила Расселла на тесты

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?
Формула 1 Формула 1

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

Самое важное:

Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии
Формула 1 Формула 1

Ferrari: Платить за ремонт машин должен тот, кто виноват в аварии

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас
Формула 1 Формула 1

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру
Формула 1 Формула 1

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.