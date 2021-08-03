Глава Скудерии предложил радикальную идею, катализаторами которой стали недавние аварии в Сильверстоуне и Будапеште.

После того, как на британском Гран При столкнулись Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, в Red Bull оценили затраты на восстановлений разбитой машины почти в два миллиона долларов и призвали боссов спорта каким-то образом учесть столь значительные непредвиденные траты в бюджетных правилах.

Бинотто пошел дальше – по его словам, в нынешней ситуации оплачивать ремонт должна та команда, чем пилот назван виновником столкновения.

«Думаю, это повод для обсуждения с другими участниками чемпионата, FIA и Ф1 в самом ближайшем будущем, – объяснил итальянец после финиша гонки на «Хунгароринге». – Если ты невиновен, то тратить на ремонт такие суммы из собственного бюджета в условиях ограничений крайне нежелательно.

Надо ли вводить возможность дополнительных расходов? Я считаю, это не решение. Как по мне, такие вещи очень сложно контролировать.

Но вот что можно рассмотреть, это ситуацию, когда гонщик виновен в столкновении, и его команда обязана оплатить другим стоимость ремонта. Это заодно повысит и ответственность пилотов».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер добавил: «Это жестоко в условиях лимита. Из-за аварий приходится перераспределять деньги и тратить их на то, что не было запланировано.

Мне кажется, FIA должна очень внимательно изучить эту ситуацию».