Ferrari планирует «уйти в оборону» начиная с Баку

Серия гонок Формулы 1, которая начнется в ближайшие выходные в Баку, обещает стать сложной для команды Ferrari. Такое мнение в одном из недавних интервью высказал спортивный директор итальянского коллектива Лоран Мекис. По словам менеджера, эти выводы Скудерия делает на основании не только заметной разницы между трассой в столице Азербайджана и трассой в Монако, где Ferrari была весьма сильна по ходу недавнего этапа – но и на основании последних испытаний на симуляторе.

«Мы ждем, что в эти выходные будет очень сильна McLaren, – среди прочего заявил Мекис. – Особенности ее автомобиля очень хорошо подходят трассе – и на этом основании можно с уверенностью заявлять, что именно McLaren будет третьей по скорости. Плюс, по нашим прогнозам, Alpine, AlphaTauri и Aston Martin также будут весьма конкурентоспособны.

Нам же, скорее всего, придется заниматься минимизацией потерь. Если сравнить нашу ситуацию с футбольным матчем, мы уйдем в оборону и будем искать возможности для контратаки».

Тем временем немецкое издание Auto Motor und Sport, что уже по ходу сезона итальянская команда стала заметно тщательнее подходить к вопросам работы с шинами. Соответствующая группа инженеров пополнилась новыми специалистами, причем в их распоряжение поступили более точные цифровые модели. Нюансам работы с резиной теперь посвящаются отдельные совещания – и, по словам сотрудников команды, длятся эти совещания обычно весьма долго.