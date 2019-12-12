Ferrari первой объявила дату презентации машины 2020 года

Презентация новой Ferrari назначена на 11 февраля. Сейчас в Маранелло завершают проектирование своей машины, переходя к ее производству и омологации. Ferrari 2020 года, получившая внутренний индекс 671, сохранит матовую красную краску, которую начали использовать в этом году в целях экономии веса.

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Глава Скудерии Маттиа Бинотто предположил, что его коллектив покажет новый автомобиль одним из первых.

«Мы представим машину очень рано, – сказал Бинотто журналистам. – Думаю, мы будем первыми. Причина, по которой мы сделаем все раньше, заключается в том, что нам нужно поработать на стенде для омологации, а уже потом ехать в Барселону. Мы покажем машину 11 февраля, поскольку после этого отправимся работать на стенде».

Предсезонные тесты в 2020 году будут сокращены с восьми до шести дней. Первая сессия пройдет на «Каталунье» с 19 по 21 февраля, а вторая – с 26-го по 28-е.

В прошедшем сезоне Ferrari заняла второе место в Кубке конструкторов, одержав три победы – столько же, сколько Макс Ферстаппен принес Red Bull. Говоря об ожиданиях на 2020-й, Бинотто сказал: «Мы не фавориты. Те, кто выиграл чемпионат в этом году, кто выиграл последние шесть титулов [Mercedes], задают планку.

У них был самый быстрый автомобиль к концу сезона. Значит, мы их преследователи. Вот как мы себя позиционируем».

Индекс новой Ferrari команда традиционно объявляет на презентации или прямо перед ней. В 2019-м алая машина называлась SF90 в честь 90-летия гоночного коллектива Энцо Феррари, годом ранее – SF71.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл