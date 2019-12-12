Ferrari первой объявила дату презентации машины 2020 года
Руководитель Скудерии Маттиа Бинотто рассказал избранным СМИ, включая Motorsport.com, что новый автомобиль будет представлен за восемь дней до начала предсезонных тестов.
Презентация новой Ferrari назначена на 11 февраля. Сейчас в Маранелло завершают проектирование своей машины, переходя к ее производству и омологации. Ferrari 2020 года, получившая внутренний индекс 671, сохранит матовую красную краску, которую начали использовать в этом году в целях экономии веса.
Читайте также:
Глава Скудерии Маттиа Бинотто предположил, что его коллектив покажет новый автомобиль одним из первых.
«Мы представим машину очень рано, – сказал Бинотто журналистам. – Думаю, мы будем первыми. Причина, по которой мы сделаем все раньше, заключается в том, что нам нужно поработать на стенде для омологации, а уже потом ехать в Барселону. Мы покажем машину 11 февраля, поскольку после этого отправимся работать на стенде».
Предсезонные тесты в 2020 году будут сокращены с восьми до шести дней. Первая сессия пройдет на «Каталунье» с 19 по 21 февраля, а вторая – с 26-го по 28-е.
В прошедшем сезоне Ferrari заняла второе место в Кубке конструкторов, одержав три победы – столько же, сколько Макс Ферстаппен принес Red Bull. Говоря об ожиданиях на 2020-й, Бинотто сказал: «Мы не фавориты. Те, кто выиграл чемпионат в этом году, кто выиграл последние шесть титулов [Mercedes], задают планку.
У них был самый быстрый автомобиль к концу сезона. Значит, мы их преследователи. Вот как мы себя позиционируем».
Индекс новой Ferrari команда традиционно объявляет на презентации или прямо перед ней. В 2019-м алая машина называлась SF90 в честь 90-летия гоночного коллектива Энцо Феррари, годом ранее – SF71.
Читайте также:
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
Предыдущая новость
Экклстоун: Я бы не ставил на то, что Феттель останется после 2020-го
Следующая новость
Босс Ferrari пообещал заблокировать назначение Вольфа главой Ф1
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Ferrari первой объявила дату презентации машины 2020 года
Формула 1 Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта