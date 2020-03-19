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Формула 1 / Новость

Ferrari первой из команд Ф1 начала обязательные каникулы

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Ferrari первой из команд Ф1 начала обязательные каникулы
Автор:
, главный редактор (Global)
19 мар. 2020 г., 09:00

После решения FIA перенести обязательный период закрытия баз с августа на весну Скудерия раньше всех начала отсчет 21 дня – тем более, что ее сотрудники и без того сидели по домам

Все работы в Маранелло были свернуты еще несколько дней назад из-за эпидемии коронавируса, эпицентром которой в Европе является как раз северная Италия. Потому решение FIA о переносе каникул и их увеличении с 14 дней до 21 по сути ничего не изменило для команды. 

Ferrari объявила, что отсчет срока начнется с четверга, 19 марта. О официальном заявлении сказано: «Scuderia Ferrari, чьи сотрудники наряду с миллионами других людей в Италии и по всему миру вынуждены столкнуться с пандемией вируса Covid-19, полностью поддерживает решение FIA и Формулы 1 перенести обычные летние каникулы на более ранний срок. Scuderia Ferrari начнет их 19 марта, срок истечет в четверг 8 апреля.

Приоритетом команды всегда была безопасность ее сотрудников и их семей, именно по этой причине работы на базе в Маранелло были остановлены еще несколько дней назад».

Еще три команды также назвали даты ухода на каникулы. В Haas выбрали те же сроки, что и в Ferrari, Alfa Romeo прекратит работу 23 марта, а Red Bull Racing – 27 марта. 

При этом в заявлении последней сказано, что «график может быть скорректирован из-за быстрого изменения эпидемиологической ситуации».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Чарльз Брэдли

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