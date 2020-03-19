Ferrari первой из команд Ф1 начала обязательные каникулы

Все работы в Маранелло были свернуты еще несколько дней назад из-за эпидемии коронавируса, эпицентром которой в Европе является как раз северная Италия. Потому решение FIA о переносе каникул и их увеличении с 14 дней до 21 по сути ничего не изменило для команды.

Ferrari объявила, что отсчет срока начнется с четверга, 19 марта. О официальном заявлении сказано: «Scuderia Ferrari, чьи сотрудники наряду с миллионами других людей в Италии и по всему миру вынуждены столкнуться с пандемией вируса Covid-19, полностью поддерживает решение FIA и Формулы 1 перенести обычные летние каникулы на более ранний срок. Scuderia Ferrari начнет их 19 марта, срок истечет в четверг 8 апреля.

Приоритетом команды всегда была безопасность ее сотрудников и их семей, именно по этой причине работы на базе в Маранелло были остановлены еще несколько дней назад».

Еще три команды также назвали даты ухода на каникулы. В Haas выбрали те же сроки, что и в Ferrari, Alfa Romeo прекратит работу 23 марта, а Red Bull Racing – 27 марта.

При этом в заявлении последней сказано, что «график может быть скорректирован из-за быстрого изменения эпидемиологической ситуации».