Ferrari первой из команд Ф1 начала обязательные каникулы
После решения FIA перенести обязательный период закрытия баз с августа на весну Скудерия раньше всех начала отсчет 21 дня – тем более, что ее сотрудники и без того сидели по домам
Все работы в Маранелло были свернуты еще несколько дней назад из-за эпидемии коронавируса, эпицентром которой в Европе является как раз северная Италия. Потому решение FIA о переносе каникул и их увеличении с 14 дней до 21 по сути ничего не изменило для команды.
Ferrari объявила, что отсчет срока начнется с четверга, 19 марта. О официальном заявлении сказано: «Scuderia Ferrari, чьи сотрудники наряду с миллионами других людей в Италии и по всему миру вынуждены столкнуться с пандемией вируса Covid-19, полностью поддерживает решение FIA и Формулы 1 перенести обычные летние каникулы на более ранний срок. Scuderia Ferrari начнет их 19 марта, срок истечет в четверг 8 апреля.
Приоритетом команды всегда была безопасность ее сотрудников и их семей, именно по этой причине работы на базе в Маранелло были остановлены еще несколько дней назад».
Еще три команды также назвали даты ухода на каникулы. В Haas выбрали те же сроки, что и в Ferrari, Alfa Romeo прекратит работу 23 марта, а Red Bull Racing – 27 марта.
При этом в заявлении последней сказано, что «график может быть скорректирован из-за быстрого изменения эпидемиологической ситуации».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Чарльз Брэдли
Ferrari первой из команд Ф1 начала обязательные каникулы
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