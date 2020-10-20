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Формула 1 / Новость

Ferrari переделает к 2021 году заднюю часть машины

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Ferrari переделает к 2021 году заднюю часть машины
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам главного инженера группы шасси Симоне Ресты, в Маранелло потратят два жетона на важные изменения

После зимнего соглашения с FIA моторы Ferrari разом утратили былую мощность. В нынешнем сезоне алые машины имеют очень большое лобовое сопротивление, которое стало нечем компенсировать – из-за этого Шарль Леклер с Себастьяном Феттелем вынуждены бороться за каждое очко, а Скудерия идет только шестой в Кубке конструкторов.

Еще летом мы писали, что главной проблемой стало расположение радиаторов над силовой установкой: такая конфигурация имеет свои плюсы, но в случае с SF1000 привtkf к возникновению под кузовными панелями «воздушной пробки», очень негативно влияющей на протекание потоков.

Уже тогда поговаривали, что Ferrari решила использовать те небольшие возможности, что оставляет регламент для доработок, на перенос радиаторов в понтоны. 

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Главный инженер Симоне Реста рассказал, что именно планируется сделать с SF1000 к сезону 2021 года. 

«Мы переделаем заднюю часть машины, – объяснил он в интервью Autosprint. – По нашему мнению, там самые серьезные возможности для улучшений с точки зрения шасси и аэродинамики. 

Кроме того, именно в задней части FIA намерена изменить регламент, чтобы снизить аэродинамическую нагрузку и на так сильно загружать шины.   

Из-за этого все команды потеряют в прижимной силе, так что важно будет как можно лучше компенсировать эти потери. Все это убедило нас, что важнее всего будет внести изменения именно в задней части машины».

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Для экономии средств в период вирусной пандемии команды еще до старта чемпионата договорилисьпредельно ограничить доработки шасси. Вместо строительства к сезону-2021 новых машин, как неизменно происходило уже несколько десятилетий, участники чемпионата продолжат использовать нынешние шасси. 

При этом у них есть возможность использовать три жетона – один главный для серьезной переделки какого-либо узла, и два малых для менее значительных изменений. 

«Это далеко не полная свобода, как может показаться, – объяснил Реста. – Скажем, мотор можно неограниченно дорабатывать [зимой], но после первой гонки трогать его запрещено. 

С аэродинамикой свободы, как будто бы, больше. Но мы все равно ограничены тем, что находится внутри машины. Аэродинамика сродни одежде: она облегает шасси, и до известной степени ее формы уже предопределены. 

Так что если носовой обтекатель не изменится, я могу сделать новое переднее крыло, но возможностей изменить что-то остается не так много. Все эти заморозки и ограничения приводят к тому, что будет очень сложно отыграть к будущему сезону то отставание, которое у нас сейчас есть от лидеров».

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Дополнительная информация: Франко Нуньес

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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